La província de Girona registra més d’una denúncia al dia per delictes sexuals

Cada dia es denuncia més d’un delicte sexual a les comarques gironines. El 2023 va tancar amb 426 casos coneguts per la policia. Uns fets, a més, que es van incrementar gairebé en un 14% respecte l’any anterior. Això demostra com, un any més, aquests fets delictius segueixen amb una clara tendència a l’alça. La policia també va resoldre més casos i alhora, es van realitzar més detencions d’agressors. Els abusos sexuals i les agressions sexuals, sigui amb penetració o sense, van ser els fets més denunciats a la policia.

Aquestes són algunes de les conclusions de l’informe del Ministeri de l’Interior anomenat Els Delictes conta la llibertat sexual, que situa la província de Girona com la que compta amb una de les taxa més elevades de tot l’Estat pel que fa a aquests tipus delictius.

Aquest índeix és de 5,3 delictes sexuals per cada 10.000 habitants i situa la província de Girona com la vuitena que va tenir més incidència durant l’any passat, empatada amb Alacant i Tarragona. A dalt de tot del llistat hi ha les Illes Balears amb una taxa de 8,8. La mitjana espanyola és de 4,5 i per tant, Girona la supera. Catalunya va registrar una taxa de 5,5 casos per cada 10.000 habitants i es troba al tercer lloc del rànquing de les comunitats autònomes més afectades.

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2024/04/15/girona-2023-violacions-jutjats-delictes-masclisme-101055985.html

Un 23% més de detencions

Durant el 2023, els cossos policials que treballen a les comarques gironines van enxampar 295 presumptes agressors que van acabar detinguts o investigats. Això representa un 23,43% més d’arrestos que l’any anterior.

Aquest alt nombre de persones investigades o detingudes fa que la de Girona es trobi en el «top 13» de províncies, concretament s’ubica en l’últim lloc del llistat. A dalt de tot hi ha la de Barcelona, amb 2.026 detinguts o investigats per delictes sexuals.

Els delictes més denunciats durant l’any passat van ser l’agressió sexual o abús (202) i l’agressió sexual o abús amb penetració (156), i el segueixen de lluny els casos de pornografia de menors (17) i contacte amb menors a través de la tecnologia (17). Pel que fa a les detencions, la major part també van ser pels delictes més denunciats. Fins a 151 persones van ser arrestades o detingudes per agressió o abús sexuals i 92, amb penetració.

La resolució dels 426 casos coneguts durant l’any 2023 també és important i supera en un 22,11% la de l’any anterior. S’han resolt 348 dels casos, la major part dels quals són d’abusos i agressions sexuals (166). El que van ser amb penetració es van resoldre gairebé tots, 139 dels 156.

Un total de 394 víctimes

Totes aquestes investigacions per delictes sexuals van acabar amb un total de 394 víctimes. L’anàlisi que fa l’informe del Ministeri de l’Interior treu a la llum que el perfil de la víctima d’aquestes delictes en el global d’Espanya es tracta d’una dona i que majoritàriament és de nacionalitat espanyola. També cal destacar un 42% de las víctimes eren menors d’edat.

Pel que fa als responsables d’aquests delictes, els autors solen ser homes que tenen sobretot entre 41 i 64 anys. Més de la meitat són de nacionalitat espanyola i solen estar acusats d’abusos i agressions sexuals sense penetració.

Quant a les persones que cometen d’aquests delictes a la xarxa, els autors solen ser homes d’entre 18 a 30 anys i els segueixen els de la franja d’edat que comprèn el grup de 41 a 64 anys. Pel que fa a les tipologies penals de què se’ls acusen, majoritàriament són la pornografia de menors i contacte per mitjançant la tecnologia.

Subscriu-te per seguir llegint