Els jutjats gironins han ingressat el doble en multes durant l’inici d’any

Els jutjats gironins han recaptat prop de mig milió d’euros durant el primer trimestre d’enguany en multes pagades per persones immerses en un procés judicial. En total han ingressat 437.080 euros, el doble que durant el mateix període de l’any passat. Aquest volum de diners, al final del període anual, s’ingressen al Tresor Públic de l’Estat, essent aquesta una font d’ingressos molt important de l’Estat, que a Girona va batre rècords durant l’any 2020, contràriament a la tendència d’Espanya, on va patir una caiguda generalitzada.

Les xifres del Ministeri de Justícia recollides pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) desgranen les entrades al compte corrent habilitat per aquests ingressos i també les quantitats que s’han retornat perquè havien estat cobrades erròniament.

En aquest sentit, també hi ha hagut uns 2.000 euros que els jutjats han retornat als pagadors perquè s’havien ingressat per error o en una quantitat que no era la que pertocava.

Els jutjats penals són els reis indiscutibles en imposició de multes, ja que molts cops els delictes poc greus tenen una pena mínima econòmica que es pot intercanviar per presó; de vegades s’imposen ambdues sancions. Sol ser el cas de delictes contra la seguretat del trànsit. Les sancions, imposades sempre a instància d’un jutge o magistrat, solen ser l’alternativa al compliment d’una pena alternativa de presó, que en la majoria dels casos són treballs en benefici de la comunitat. La substitució d’una pena d’empresonament per una sanció econòmica també es dona molt sovint a la secció penal de l’Audiència Provincial, que se situa en segon lloc amb més ingressos per multes. El podi el tanquen els jutjats d’Instrucció.

També hi consten multes imposades pels jutges de pau, tot i que suposen quantitats poc elevades, i és que durant el tercer trimestre es van registrar tres operacions de 1.810 euros en total.

Entre els motius que expliquen la interposició de multes hi ha, en molts casos, la pena que acorda el jutge en una sentència o com a substitució d’una pena de presó, amb una quantitat que es decideix en funció dels ingressos del condemnat.

De 2 fins a 400 euros

La quantitat mínima a pagar en multes judicials és de dos euros al dia per persones físiques, amb un màxim de 400 euros. A més, tenen una extensió mínima de deu dies i com a màxim es fixen durant dos anys. En el cas de persones jurídiques, els òrgans judicials poden interposar una multa per un temps màxim de cinc anys. Segons la quantitat fixada pel jutjat, el ciutadà pot optar per pagar-la en diferents mesos, si pot justificar dificultats per la seva capacitat econòmica.

En tot cas, també s’interposen multes en altres casos previstos per la llei d’enjudiciament civil i la llei d’enjudiciament criminal, com ara per no presentar-se a un judici o vista sense justificar-ne els motius.

Més de dos milions el 2023

L’any passat, els jutjats gironins van ingressar 2.228.700 euros, una xifra que suposa un 14% menys del que es va recaptar en sancions l’any 2022 (2.603.443 euros). Els mesos d’abril i juny són els que van registrar més entrades per part de ciutadans requerits per un jutjat a pagar una quantitat econòmica: concretament es van fer 2.140 ingressos d’un total d’1.308.250 euros. Es tracta de gran part del total que es va recaptar durant l’any.

Cada any els òrgans gironins solen rebre entre 1.700.000 i 3.000.000 euros només en multes, deixant de banda altres ingressos que poden acumular en concepte de fiances o indemnitzacions. Un dels anys que els jutjats gironins van ingressar més en concepte de multes va ser durant el 2020, amb 3.037.981 euros, la xifra més alta dels últims cinc anys. A partir de llavors es va tornar a estabilitzar.

