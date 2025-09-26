L'equip Banyoles Slot acaba en segon lloc en una prova internacional
Va participar en les prestigioses 24 Hores Slot Racing a Alsàcia
L'equip Banyoles Slot va acabar en segona posició a les prestigioses 24 Hores Slot Racing System celebrades fa uns dies a Ostwald,(Alsàcia). La formació banyolina, que l'any passat s'havia imposat a la prova, va haver de lluitar contra equips locals molt experimentats i altres escuderies potents com SRC Le Mans, especialista en curses digitals i l'equip suís de Team Zuri-Meister, que a prioiri eren els favorits. Banyoles Slot va estar liderant la prova durant 18 hores, però el rendiment del seu cotxe va baixar molt i això els va obligar a fer un canvi de motor. A partir d'aquell moment va cedir el liderat, però va poder mantenir la segona pssició, tot i que a l'última hora i mitja va recuperar momentàniament el liderat. Finalment, una nova aturada a boxes per problemes de transmissió li va fer perdre qualsevol opció de revalidar el títol. Els components del conjunt banyolí, format per Juanma Vázquez, Jacobo Senice, Moisés Mas i Esteve Brugué, amb Josep Duran de capità, van acabar molt satisfets i contents d'aquesta segona posició. L'equip suís Team Zuri-Meister van ser tercers i la quarta posició va ser per Elephant Rose, compost íntegrament per noies, i que va estar lluitant durant molta estona per la segona posició.
