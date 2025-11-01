Girona rebenta d'art, visitants i bon temps
L'1 de novembre continua essent el dia més multitudinari de les festes
Albert Soler
A les onze del matí ja hi havia cua de cotxes per entrar a Girona, si el 2 de novembre és el Dia dels Difunts, l’1 és el dia que els gironins preferirien morir abans que agafar el cotxe. És a dir, el dia que tota la província es posa d’acord per viure les Fires de Girona. Per a rebre’ls, és tradició que els carrers del Barri Vell, s’omplin de parades d’artistes i artesans, en alguns casos la frontera entre uns i altres és molt difusa. Avui no ha sigut una excepció i, gràcies al fet que el bon temps ha acompanyat, els principals carrers del nucli antic de Girona, com ara Santa Clara, la Rambla, Plaça Catalunya o Ciutadans, han acollit milers de visitants, que es sumaven als no pocs gironins que també han volgut viure el penúltim dia de les festes. Pocs joves, la majoria encara estan dormint i recuperant-se de la nit de barraques anterior.
A les 9 del matí, els primers paradistes col·locaven ja els estris al lloc que se’ls havia adjudicat, i a mig matí ja estaven venent i xerrant, que el dia 1 de novembre no és només dia de vendes, sinó també d’exposar, de xerrar, de trobar coneguts i de fer-ne de nous. Quadres a la venda per 50 euros al costat de pintures que es venien per 500, i ben a prop, una parada de ratafia, una de mel i una de fruita deshidratada, sigui això el que sigui. Al costat del Pont de Pedra, un jove toca el violoncel, i en un escenari a la Plaça del Vi, algú parla de cervells i neurones i ho relaciona -ignoro com, ja m’he perdut- amb la cultura de la pau. Al meu costat, algú recorda a la família que han d’anar al cementiri a posar flors a l’àvia, com és també tradició.
Mentrestant, a la plaça del Lleó començava el concurs de sardanes -m’han assegurat que ha guanyat una colla de Sabadell, que això passi a una ciutat com Girona és només comparable al Maracanazo d’Uruguai contra Brasil- i Generalitat i Ajuntament vivien una jornada de portes obertes, per allò d’apropar l’administració al poble. Apropar-la un dia, vull dir.
Els restaurants, tots amb les reserves completes, comencen a parar taules, avui és dia gros. Per uns moments, Girona tornarà a ser una ciutat tranquil·la, la gana és la gana. A la tarda, els carrers tornaran a rebentar.
