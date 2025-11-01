El pilar de 4 dels Marrecs torna a omplir les escales de la Catedral
Albert Soler
Un any més, els Marrecs de Salt han pujat els 90 graons de l’escalinata de Catedral amb un pilar de quatre, si bé en aquesta ocasió ho han hagut de fer en dues parts, perquè a mitjan ascensió el pilar s'ha desfet. Una vegada recuperats, han tornat a formar-lo i hanarribat, aquesta vegada sí, fins a la porta de la seu i fins i tot a l’interior. L’ascensió ha convocat centenars de persones a les escales i els voltants de la catedral. Com a fi de festa, Els Amics de les Arts i el Cor Geriona han cantat Louisiana o els camps de cotó. L’acte, retransmès en directe per 3Cat, servia per donar la benvinguda als «30 anys de la colla» que serà el pròxim any. Els Marrecs es van batejar el 14 d’abril de 1996 i és la més antiga de les colles gironines en actiu.
