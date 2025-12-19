Bretxa de gènere: les dones dediquen gairebé el doble de temps que els homes als fills i la llar
La feina, el lleure i el descans es distribueixen de manera desigual al llarg del dia i les etapes vitals dels gironins segons una enquesta de l’any passat
Les dones continuen assumint una part molt més gran de les tasques domèstiques i de cura familiar que els homes, segons l’enquesta sobre l’ús del temps de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) amb dades corresponents a l’any passat. De mitjana, les dones hi dediquen 206 minuts al dia, gairebé el doble que els homes, que n’hi destinen 112.
Aquesta diferència és més evident a Girona respecte a la mitjana catalana. En aquest cas, el temps mitjà de les dones és de 197 minuts i el dels homes, de 120 minuts.
Aquesta diferència contrasta amb el temps dedicat al treball remunerat, on els homes hi destinen 188 minuts diaris, mentre que les dones n'hi dediquen 115. La desigualtat en el repartiment del temps evidencia la persistència dels rols de gènere en l’àmbit laboral i familiar. Malgrat tot, la bretxa de temps per a les feines domèstiques entre gèneres es redueix mitja hora al dia aproximadament en una dècada.
En altres activitats, les diferències són més moderades. Les dones dediquen lleugerament més temps a la cura personal i als estudis i la formació, mentre que els homes disposen de més temps per a la vida social, els esports i les aficions relacionades amb la informàtica. Pel que fa al voluntariat i les ajudes diverses, el temps dedicat és molt similar entre els dos sexes, així com el consum de mitjans de comunicació i el temps destinat als trajectes i a altres activitats no especificades.
Diferències per edat
Les dades també mostren diferències significatives segons l’edat. Els joves de 10 a 24 anys, independentment del gènere, dediquen més temps als estudis i la formació i a la vida social, mentre que el temps destinat a la llar i la família és clarament inferior a la mitjana.
En el grup de 25 a 44 anys, augmenta notablement el temps dedicat al treball remunerat i a les tasques de llar i cura familiar, coincidint amb l’etapa de màxima activitat laboral i responsabilitats familiars. Entre les persones de 45 a 64 anys, el repartiment del temps es manté estable, amb una presència important del treball i de les obligacions domèstiques.
Finalment, a partir dels 65 anys, disminueix el temps dedicat al treball remunerat i augmenta el destinat a la cura personal, els mitjans de comunicació i les activitats de lleure, com els esports i la vida social.
Per altra banda, l’anàlisi horària de l’ús del temps mostra que el descans nocturn concentra la major part de l’activitat entre la mitjanit i les sis del matí, franja en què més del 90% de la població gironina dorm. A partir de les set del matí, el temps dedicat a dormir disminueix ràpidament i guanyen pes les activitats de cura personal, els àpats i els trajectes, coincidint amb l’inici de la jornada laboral i escolar.
El treball remunerat i els estudis es concentren principalment entre les nou del matí i la una del migdia, moment en què els valors assoleixen el màxim nivell possible. Durant aquestes hores també augmenta progressivament el temps dedicat a la llar i la família, que manté una presència rellevant al llarg de tot el dia, especialment al migdia i a primera hora del vespre.
A partir de les tres de la tarda, el pes del treball disminueix i augmenta el temps destinat a la vida social, el voluntariat i el lleure. Les activitats com els esports, les aficions i l’ús de la informàtica guanyen importància sobretot a la tarda, coincidint amb la finalització de la jornada laboral i escolar.
El consum de mitjans de comunicació es concentra majoritàriament al vespre, amb un pic destacat entre les nou i les onze de la nit, moment en què aquesta activitat esdevé una de les principals formes d’ús del temps. Finalment, a partir de les onze de la nit, el descans torna a ser l’activitat predominant, tancant el cicle diari de l’organització del temps, segons l’enquesta.
Més hores a les xarxes socials que a la vida social en família
Un altre aspecte d’interès social d’aquesta enquesta és que aporta, per primer cop, informació sobre el temps que la població dedica a les activitats socials i esportives. En relació amb les primeres, cal destacar que el 17,4% de la població catalana de 10 anys o més fa servir les xarxes socials, i hi dedica 71 min al dia de mitjana. Aquesta dada es complementa amb el 14,6% de la població que dedica uns 36 min al dia de mitjana a comunicar-se per missatgeria instantània.
D’acord amb aquestes dades, el temps diari que la població dedica a les xarxes socials és gairebé el doble del temps que dedica a fer vida social en família, activitat a la qual un 13,6% de la població dedica uns 43 min al dia. A més, el temps dedicat a les xarxes socials i la missatgeria instantània és particularment elevat entre els joves de 10 a 24 anys (uns 87 min i uns 44 min al dia de mitjana, respectivament). Pel que fa a la dedicació a les activitats socials, s’observen diferències segons el dia de la setmana: entre divendres i diumenge s’incrementa la durada mitjana del temps que s’hi dedica, i en els dies festius o les celebracions és quan més temps s’hi dedica (prop de 150 min).
Entre els joves de 10 a 24 anys, la suma del temps per a xarxes i per a missatgeria instantània s’enfila a les 2 hores i 11 minuts cada dia.
Pel que fa a les activitats esportives, el 24,5% de la població de 10 anys o més dedica més d’1 h 30 min al dia de mitjana a caminar, passejar o fer senderisme; una de cada deu persones dedica uns 75 min diaris a la gimnàstica i el fitnes; un 3,2% practica esports de pilota, amb una dedicació de més d’1 h 30 min al dia; un 1,4% dedica uns 80 min al dia a córrer, i un altre 1,4% practica esports aquàtics uns 95 min al dia. Cal assenyalar que quan les activitats esportives es fan entre divendres i diumenge, en general, s’hi dedica més temps. Així mateix, per a les persones que viuen en llars sense fills a càrrec, la durada mitjana que dediquen a les activitats esportives és superior que en el cas de les que viuen amb fills a càrrec.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Mercadona tancarà el supermercat del mercat de Salt
- Intercepten a Girona una furgoneta amb 14 cadells importats irregularment d’Eslovàquia
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- El poble de Girona que té un pessebre vivent de més de 200 persones: dia, horari i entrades
- Carta d'un lector: 'No és la primera vegada que vostè fica 'la pota al fang'
- Aquest és el número que tocarà de la Loteria de Nadal 2025 segons el ChatGPT i els vidents
- Paguen amb la mateixa moneda al president de Ryanair quan va a un restaurant d'Irlanda