La Creu Roja i Salvament Marítim realitzen un exercici conjunt a l’Escala
Tenia com a objectiu reforçar la coordinació i la capacitat de resposta dels equips
Redacció
Creu Roja Figueres-L’Escala-La Jonquera i Salvament Marítim (SASEMAR) van realitzar aquest divendres un exercici conjunt de salvament marítim al litoral de l’Escala. L’operatiu va comptar amb mitjans aeris i marítims de SASEMAR, entre els quals l’helicòpter Helimer i l’embarcació Salvamar Lyra.
L’activitat formava part dels entrenaments periòdics que es duen a terme al llarg de l’any i tenia com a objectiu reforçar la coordinació i la capacitat de resposta dels equips davant possibles emergències al mar. L’exercici va desenvolupar-se amb total normalitat i va despertar l’interès de veïns i veïnes, posant en relleu la importància de la preparació i la prevenció en l’àmbit marítim.
Amb aquesta activitat, la Creu Roja també buscava reafirmar el seu compromís amb la seguretat al mar i amb la coordinació amb els diferents organismes d’emergència.
D'altra banda, Creu Roja recorda que disposa d’una base de Salvament Marítim a L’Escala i que aquest 2026 manté el conveni amb SASEMAR, consolidant així el treball conjunt al litoral.
- POLÈMICA: Un bar comença a cobrar 10 euros per veure els partits en el seu local
- «Pensava tenir un sobresou del futbol; i ara estic a un pas de viure'n al 100%»
- «Jo no volia ser monja, vaig pensar que no aguantaria ni un dia»
- Acomiaden un treballador per negar-se a fer la pausa de l'entrepà: la justícia avala l’empresa
- La Policia Municipal d'Olot, pionera a Catalunya en participar en un intercanvi formatiu amb la Nacional Francesa
- El vestidor del Reial Madrid calla davant Arbeloa, 'el 'xivato' de Florentino
- Troben un cadàver a Roses que podria ser el de la dona de 78 anys desapareguda fa més de 10 dies
- En Julio Iglesias sabia coses