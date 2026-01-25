Rodalies suspèn el servei com a mínim fins demà per manca de seguretat
El secretari d’Estat d’Infraestructures, José Antonio Santano, se suma al gabinet de crisi davant la poca coordinació entre Adif, Renfe i el Govern, que reclama la gratuïtat fins que es torni a la normalitat
Gloria Ayuso
Els trens de Rodalies, que van deixar de funcionar una altra vegada aquest dissabte a mig matí, a causa del risc que hi ha a les línies, romandran suspesos també durant tot el dia d’avui i no es preveu que el servei es reprengui fins, com a mínim, aquest dilluns al matí. Segons el Govern català, la xarxa no presenta les condicions de seguretat necessàries..
La reobertura dependrà de la revisió dels 21 punts crítics identificats per Adif, Renfe i la Generalitat. Entre aquests, destaca un esfondrament al costat d’un col·lector entre Badalona i Montgat, que s’està reforçant des de divendres, així com els túnels del Garraf, en un tram en què el tren circula per trinxera. En aquest punt especialment sensible, Adif té detectats nombrosos desperfectes que fa temps que estan pendents de reparació. De fet, es tracta d’una obra que havia de realitzar-se a finals d’aquest any, però que, per la seva complexitat, que requereix posar en marxa un servei alternatiu de transport d’important calibre, s’ha ajornat.
Incorporació de Santano
El secretari d’Estat d’Infraestructures, José Antonio Santano, es va incorporat a la reunió del gabinet de crisi davant la manca de coordinació entre Adif i Renfe. Les reunions, amb Albert Dalmau, Sílvia Paneque i responsables de Renfe i Adif, van començar divendres a la tarda i van continuar amb interrupcions ahir durant tot el dia.
La confusió va marcar el matí: Renfe va operar només alguns punts de la xarxa, amb horaris alterats i nombrosos transbordaments. A Maçanet de la Selva, per exemple, estava previst un servei d’autobusos perquè la connexió amb Blanes estava interrompuda per un despreniment de divendres. L’exigència del sindicat Semaf de suspendre precisament la R1 i la R2 Sud per inspeccions de seguretat va provocar nous canvis en la programació. A les 11.00, Renfe va suspendre també aquests trams, provocant confusió entre els usuaris.
Els portaveus de Renfe no van aconseguit disipar la desorientació general, i finalment el Govern va optar per paralitzat tota la xarxa. «Com a titulars del servei, demanem la seva suspensió fins que Adif i Renfe puguin garantir la seguretat», va afirmar Dalmau.
Gratuïtat del servei
El Govern va reclamar a Renfe gratuïtat fins assolir de nou la plena normalitat i manté un pla de reforç del transport públic i la mobilitat des de dimecres passat. La crisi s’ha anat complicant per la manca d’acord entre els responsables del servei. Santano va viatjar a Barcelona per coordinar-se directament amb Renfe, Adif, els maquinistes i la Generalitat. Paneque va assegurar que el Govern està «absolutament concentrat» en treballar amb el Ministeri per una reanudació sostenible.
Un nou despreniment a la R4 entre Cerdanyola i Sabadell al matí va posar de manifest la vulnerabilitat de la xarxa. Paneque va detallar que hi havia 21 punts en revisió per motius de seguretat.
Mapa amb els punts de risc
El servei es va suspendre dimarts després de l’accident mortal de Gelida, quan va caure un mur sobre un tren de la R4. Semaf va exigir garanties, i Adif, Renfe i el sindicat van revisar tota la xarxa. Divendres es va reprendre la circulació de manera gradual, amb indicacions als maquinistes sobre limitacions de velocitat i trams no transitables.
Tot i això, divendres a les 15.00 h es va produir un nou despreniment a la R1 entre Tordera i Maçanet. Semaf va exigir la paralització de tots els punts amb risc. En una reunió de vuit hores entre Govern, Renfe i Adif, es va elaborar un document amb els punts no transitables.
Sortida de les mercaderies
Semaf va reclamar incloure els túnels del Garraf i la R1 entre Badalona i Montgat, considerats línies vermelles. La suspensió afectava gran part de Rodalies, al mateix temps que impedia la sortida de mercaderies cap a França des dels ports de Tarragona i Barcelona. Davant la manca d’acord, el Govern va anunciar a les 3.00 h de la matinada la «incapacitat d’operar el servei ordinari de Rodalies i mercaderies».
Meteorologia adversa
Renfe va intentar obrir el servei al matí en aquests trams, però la manca de fiabilitat i les pluges intenses van complicar la situació. Al migdia es va produir un nou despreniment a la R4 a Cerdanyola.
Malgrat això, es preveu reprendre el servei de manera progressiva, posant en marxa cada línia quan es pugui garantir la seguretat. Les últimes previsions és que els trens tornessin a circular, com a mínim, a partir de demà.
Dispositiu de mobilitat
Entre les mesures anunciades, Paneque va destacar el manteniment de 170 autobusos addicionals mentre sigui necessari als corredors més importants del país, l’increment de freqüències a Ferrocarrils de la Generalitat i la suspensió temporal de les zones de baixes emissions.A tot això se li afegirà la gratuïtat del servei de Rodalies fins que sigui fiable i es mantingui en el temps. n
