Dos ferits lleus per inhalació de fum en un incendi en una casa de Sant Joan les Fonts

Les flames i una intensa columna de fum han estat visibles des de diversos punts del municipi

Un vehicle de bombers en una imatge d'arxiu / BOMBERS DE LA GENERALITAT

Redacció

Un incendi ha afectat una casa de Sant Joan les Fonts aquesta matinada, cap a la una, i ha deixat dues persones ferides lleus per inhalació de fum, segons ha informat Info Garrotxa. Els Bombers han evacuat els afectats mentre treballaven en l’extinció del foc.

Les flames i una intensa columna de fum han estat visibles des de diversos punts del municipi i dels voltants, fet que ha alarmat el veïnat. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diverses dotacions dels Bombers, patrulles dels Mossos d’Esquadra i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

El SEM ha atès les dues persones ferides al mateix lloc de l’incident, sense que hagi calgut el seu trasllat a cap centre hospitalari. L’incendi ha causat danys materials a l’habitatge i les causes del foc estan sota investigació.

Els serveis d’emergència han treballat durant hores per assegurar la zona i descartar possibles riscos addicionals.

