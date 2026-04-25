El Pla de l'Estany reforça la inversió en serveis tècnics

El conjunt d’actuacions delegades pels ajuntaments al Consell Comarcal, principalment en urbanisme, obra pública i equipaments municipals, supera els 260.000 euros en actuacions municipals l'any 2025

El consell comarcal del pla de l'estany. / Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Redacció

L’àrea de Serveis Tècnics i Urbanisme del Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha continuat consolidant-se com un servei essencial per als municipis de la comarca. Al llarg de l’any 2025 van executar-se desenes d’actuacions delegades pels ajuntaments, amb un volum total de liquidacions de 263.896,37 €.

Els municipis recorren a aquest servei, especialment els de menor dimensió, perquè no disposen de prou recursos tècnics propis per impulsar determinats projectes. Aquesta cooperació permet desenvolupar actuacions clau en l’àmbit urbanístic, d’obra pública i d’equipaments municipals amb criteris tècnics i econòmics eficients.

El conseller comarcal de Serveis Tècnics i Urbanisme, Isaac de Sangerman, ha valorat molt positivament la feina feta i ha destacat que “el volum de treball i la confiança dels ajuntaments demostren que es tracta d’un servei imprescindible per garantir l’equilibri territorial i que tots els municipis, independentment de la seva mida, puguin tirar endavant projectes estratègics.”

Suport als municipis petits

Una part molt important de l’activitat correspon als convenis d’assessorament urbanístic i gestió tècnica municipal, un servei especialment rellevant per a Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls, entre d’altres, que no disposen d’estructura tècnica pròpia. Aquest suport inclou informes urbanístics, modificacions de planejament, valoracions de finques, tramitacions i assistència tècnica continuada.

Actuacions d’obra pública i equipaments municipals

La major part dels treballs delegats durant el 2025 estan relacionats amb projectes d’obra civil i millora d’infraestructures municipals. Destaquen actuacions com projectes i direccions d’obra d’urbanitzacions i pavimentacions de carrers i camins; millores en xarxes d’abastament d’aigua i eficiència dels serveis municipals; actuacions en equipaments esportius i pavellons; redacció de plans de protecció civil (DUPROCIM); projectes d’itineraris segurs i carrils bici, i millores en llars d’infants, piscines municipals i espais públics.

Més recursos tècnics per al 2026

De cara a aquest 2026, l’àrea reforçarà la seva estructura amb la incorporació d’una nova arquitecta a la plantilla, que prestarà assistència tècnica i assessorament urbanístic als municipis de Fontcoberta i Cornellà del Terri.

Amb la incorporació de Fontcoberta i Cornellà del Terri aquest 2026, el servei d’assessorament urbanístic comarcal passarà a donar cobertura a 9 dels 11 municipis del Pla de l’Estany, reforçant el seu paper com a eina clau de cooperació municipal.

En aquest sentit, la cap d’àrea de serveis tècnics i urbanisme, Mia Busquets, diu “continuem enfortint l’equip tècnic per donar un servei encara més proper i eficient als municipis i garantir que puguin afrontar els reptes urbanístics amb totes les garanties.”

