Enguany els establiments veuen amb més optimisme un Nadal que l’any passat va ser molt complicat per les restriccions imposades per culpa de la pandèmia. El tancament de la restauració va suposar un cop important per a moltes loteries que depenien d’aquest canal.

«Aquest any s’ha recuperat la il·lusió, la gent té moltes ganes de fer vida normal i de passar bé les festes», explica Alfred Alís, administrador de la loteria Sagarrull de Girona.

De fet, segons les previsions de l’Agrupació Nacional d’Associacions Provincials d’Administracions de Loteria (ANAPAL), les vendes pujaran un 15%. Loteries i Apostes de l’Estat calcula que cada gironí es gastarà de mitjana 38,77 euros, més de sis euros que l’any passat i que suposen prop de dos dècims. De fet, les previsions van ser més positives que la realitat. I és que Girona és la província catalana on menys loteria de Nadal es compra i la quarta a la cua en àmbit estatal (sense comptar Ceuta i Melilla).

Alís, com la majoria d’administracions consultades, augura una campanya de Nadal similar a la de 2019. «Estem entrant en la normalitat», subratlla, ja que aquest any s’han recuperat les vendes a empreses, que els suposa un gruix important de la recaptació.

«No serà un any dolent», coincideix Fèlix Pons, de l’Anxova Milionària de l’Escala. «Amb sort ens situarem als nivells de 2019», manté, tot i que indica que ha estat un any «molt complicat» perquè «tothom truca a última hora». Aquest mes ha sigut contrarrellotge per les loteries, que esperen que tota la feina feta els doni l’alegria de treure el primer premi tan desitjat. Només s’ha deixat veure tres cops a la província al llarg de la seva història, l’últim el 2018 gràcies a quatre dècims venuts entre Figueres, Olot i Sant Joan les Fonts.

A la Bruixeta del Trebol d’Anglès, oberta en plena pandèmia, la gent no para de demanar per en Marc Rosa, «l’àngel» de Ripoll. L’administració número 2 de la capital ripollesa, que fins fa prop d’un any regentava juntament amb la seva mare, ha repartit prop de 100 milions des de 2012, i fa dos anys que pessiga tercers premis de Nadal. Ara, des d’Anglès, regenta l’administració oberta per María José Cousorey, la seva dona, i que només d’obrir va poder repartir part del tercer premi.

Rosa volta pel Ripollès dos cops la setmana per repartir loteria. De fet, el pes de les vendes recau més en la venda a altres municipis i Andorra, on té molts clients, que no pas a la finestreta. També ven a restaurants i a l’hostaleria. «La gent vol la loteria que jo porto», diu rient. No és en va que les vendes a l’administració selvatana ja han pujat un 150% respecte del primer any d’obertura.

La Mosca Siseta de Girona ha augmentat entre un 7% i un 8% les vendes respecte de l’any passat. «La situació està estancada perquè abans la gent feia participacions, i ara això és inexistent», explica Joan Paulí, el responsable de l’establiment. Les participacions havien sigut una part molt important de la venda, però amb els anys han anat a menys fins al punt d’haver desaparegut, pràcticament. Ho corrobora Alís, que també ha notat una caiguda del «client jubilat» que feia participacions en casals.

Lluís Espadaler de l’Administració número 1 de Palamós també ha notat una pujada de vendes gràcies als pessics d’un cinquè premi que han repartit els últims dos anys. «Gran part de loteria la venem a l’estiu», indica, i de fet enguany s’ha treballat «molt bé» a la zona Costa Brava centre gràcies al reclam dels premis. De fet, l’establiment envia molta loteria fora: té clientela a molts territoris de l’Estat i de la resta de Catalunya, una situació molt semblant a la de l’Anxova Milionària, que en estar ubicat en un entorn «molt turístic» hi ha molt client estranger.

Cada casuística és diferent. I La Loteria Bartis de Figueres, en canvi, ha notat una caiguda de vendes. «L’any passat vam acabar tota la loteria, i aquest any tot i començar bé ara estem bastant aturats», explica Rosa Vilà.

El volcà es cola al sorteig

«Cada vegada hi ha menys superstició a l’hora de comprar loteria», assegura Paulí. «Molta gent agafa el número que li proposes», manifesta. Tot i això, hi ha coses que segueixen sense canviar: «el 13 s’esgota sempre», diu.

Ho corroboren tots. «Aquest any anaven molt buscats l’1, el 9 i el 7», diu Alís. I tan buscat devia anar aquest últim que s’ha esgotat. «No hi ha sets», aclareix Pons. També s’esgoten les terminacions en 69, 15 i 17, i els números fixos de les administracions també tenen èxit. «Una dona em va demanar la data de defunció del seu marit», afirma.

I aquest any, es vol transformar les desgràcies de la naturalesa en sort: «molta gent ens ha demanat loteria de La Palma», subratlla Pons. «És habitual que es demani loteria d’un lloc on hi ha una desgràcia», explica. De fet, algunes administracions es van posar d’acord per comprar loteria de les Canàries per ajudar el sector.

Malestar al sector

Durant la campanya diversos establiments s’han trobat que han esgotat la loteria, un fet mai vist per alguns loters, i que no necessàriament atribueixen a una pujada de vendes, sinó també a una mala gestió de l’Estat a l’hora de repartir els números entre la màquina i la finestreta. Està previst que el dia del sorteig, el pròxim dimecres 22 de desembre, les administracions de tot l’Estat facin vaga per reclamar que se’ls apugin les comissions, que tenen congelades des de fa 17 anys i que consideren insuficients.

Moltes administracions consultades encara no han decidit si tancaran, però asseguren que faran el que decideixi la majoria.