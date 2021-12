El cinquè premi del Sorteig Extraordinari de Nadal amb 60.000 euros per dècim queda per sota dels 40.000 euros establerts aquest any com import exempt de tributar a Hisenda. Per tant, els afortunats que tinguin un dècim agraciat amb aquest premi podran cobrar-lo completament, sense que l'Agència Tributària els retingui res.