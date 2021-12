Basauri (Biscaia) va trencar el tradicional tòpic de premis molt repartits. La localitat propera a Bilbao va acaparar íntegrament el segon premi del sorteig de Nadal de la mà del número 72119, amb una dotació per dècim de 125.000 euros (6.250 euros per cada euro jugat). En total 156 milions d’euros.

El premi el va cantar, al Teatre Reial de Madrid, Alexander, el mateix nen que va tenir l’honor d’anunciar la Grossa l’any passat, quan Reus es va fer rica. En aquesta ocasió, el número premiat es va vendre en una administració del carrer Nagusia i va ser l’escollit per l’associació d’handbol de la localitat, Atlètic Basauri Euskubaloia, que el va compartir amb familiars, amics i veïns a través de 10.000 participacions de tres euros cadascuna.

Nascut el 1986, l’equip és un dels clubs d’handbol més grans de la província, amb més de 300 jugadors dels dos sexes que han participat en campionats regionals i subcampionats d’Espanya. «No ens ho creiem, estem gaire sorpreses perquè no et penses mai que et tocarà», van comentar diverses jugadores que es van acostar a l’administració per celebrar juntes la seva sort.

No és la primera vegada que Basauri entra per la porta gran al tradicional joc nadalenc. Fa 24 anys, la localitat basca va rebre 14.400 milions de les velles pessetes també per un segon premi, que, precisament, es va vendre a la mateixa administració i que va convertir en milionaris els membres d’un cor escolar.

Mari José Berzosa, propietària de l’administració de loteria, no va poder contenir les llàgrimes. Com molts dels seus col·legues, pensava secundar la protesta del gremi per demanar a Administració i Loteries de l’Estat una pujada de les comissions que s’emporten per cada venda, però en assabentar-se del premi, va decidir aixecar la persiana. «Sempre fa il·lusió, però aquest any encara més per la pandèmia. Per nosaltres, donar els premis de Nadal és el més», va explicar al diari El Correo. «És maco perquè ha estat molt repartit. Encara que nosaltres, a l’administració, no teníem cap dècim», va afegir.

«No ens ho podem creure. Ha tocat l’equip, familiars i gent del poble», va afegir la coordinadora d’esport escolar del club, Sonia Moreno. Mentrestant, el president de l’Atlètic Basauri, José Ángel García, no s’ho creia. «Estem molt sorpresos perquè mai et penses que et tocarà. El premi és un colofó ​​per al nostre trenta-cinquè aniversari. De fet, busquem un número relacionat amb la data i com que no el trobem, apostem per aquest. La sort és així de capritxosa. M’alegro per tot el que hem repartit, m’ha trucat gent plorant perquè li hem arreglat la vida i ho estava passant molt malament», va reconèixer Reyes.