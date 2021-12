No és que la loteria de Nadal hagi deixat les engrunes a les comarques gironines com sol ser habitual. És que ni això. Perquè aquesta vegada sí que es pot assegurar amb majúscules que la sort ha passat de llarg de Girona, ,ja que únicament van resultar premiats deu dècims amb 6.000 euros cada un venuts a l’administració de Camprodon. Per la resta ni olorar cap dels premis del sorteig més popular de l’any. Ni grans ni petits.

El primer premi de la loteria el 86.148 va tocar en gran part a Madrid, en concret a un despatx de venda de la popular estació d’Atocha on diàriament passen milers de viatgers. Des d’aquest punt es van repartir 514 milions d’euros. La resta del premi més desitjat i important es va repartir de la següent manera: Las Palmas de Gran Canaria; a Santoña (Cantabria); a Ayamonte (Huelva) i novament a Madrid, a l’administració número 267. Es pensa que pel fet d’estar en punt tan transitat com l’estació de tren alguns dècims poden haver viatjat a diversos punts de la geografia espanyola.

Pel que fa a les comarques gironines semblava que la sort volia aquest cop premiar a les comarques gironines, ja que el primer número del sorteig que va ser molt matiner i 2/4 de 10 del matí es va extraure el 92.052. El número estava molt repartit i l’administració número 1 de Camprodon va resultar agraciada ja que havia venut una sèrie. En total 60.000 euros a 6.000 euros cada dècim. Des del primer moment, el responsable de l’administració, Ramon Bosch va començar a atendre diverses trucades de gent que s’hi interessava pel premi però va assegurar que no es tractava de cap número abonat ni fixe sinó que la desena de dècims els havia despatxat individualment per finestreta.

L’administració fa anys que funciona però Bosch l’administra des de fa deu anys. Durant aquest temps ha repartit alguns premis de la Primitiva -el més destacat 1’7 milions d’euros- i un quart premi de la loteria de Nadal fa 10 anys. El responsable del despatx va afirmar que desconeixia qui podien ser els afortunats. La sort d’aquest cinquè premi també va anar a parar a: Barakaldo (Biscaia), Daimiel (Ciudad Real), Benidorm (Alacant), Madrid, Algeciras (Cadis), Jaén, San Pedro del Pinatar (Murcia), Manises (Valencia), Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), Cadis, Granada, O Porriño (Pontevedra), Canet de Berenguer (Valencia).

I fins aquí van arribar les alegries a les comarques gironines perquè la resta de mapa de les comarques gironines va quedar totalment desert de premis. A banda de les corresponents terminacions no va arribar cap premi destacat.

El segon premi el 72.119 va deixar tal com es diu habitualment una pluja de diners a Basauri, Biscaia. Va caure-hi íntegrament. El número es va repartir a l’administració del carrer Nagusia 9, un negoci de tota la vida, però també des de l’associació d’handbol de la localitat es van vendre participacions del segon premi en forma de butlleta de 3 euros. Per tant, el premi va ser molt repartit entre socis i aficionats. En total, es van repartir 154 milions d’euros. Es tracta de l0equip local d’handbol que es va fundar el 1986 i és molt popular al País Basc: l’Atlético Basauri Euskubaloia que té diversos equips també en petites categories, tant masculines com femenines. Les participacions les venien gent del club i jugadors i jugadores i, per tant, el premi va ser tan repartit. Inicialment, no volien aquest número, buscaven un que estigués relacionat amb l’efemèride que commemoren -35 anys de fundació del club- però l’atzar no hi entén d’aquestes coses i al final el número que els responsables de l’entitat es van quedar és el que portar l’alegria en forma de diners.

La rifa de Nadal va deixar 34.912.000 euros a Catalunya. Calella, a Maresme va rebre 17,5 milions en vendre 35 sèries del 19517 (3r premi). Aquest mateix va deixar 7,5 milions a Granollers, amb 15 sèries. Barcelona va rebre 6.360.000 euros del 70316 (5è premi); mentre que el 42833, un quart, en va repartir 460.000; i el 24198, un 5è, va fegir 60.000.

El 42833 també va deixar 200.000 euros a Begues, Esplugues, Montgat, Sort i Vila-seca, respectivament, i 20.000 a Castelldefels i Sabadell, respectivament. Lliçà d’Amunt va rebre1,8 milions també del 70316, Sort 60.000 del 24198, Barberà del Vallès el mateix del 26.711 i el mateix Camprodon amb el 92051, mentre que Piera i Almacelles van repartir 6.000 euros cadascun del 89.109, tots cinquens premis.

Pel que fa al tercer premi , el número afortunat el 19.517 també va aterrar a Xàtiva, Almeria i Badajoz. Els quarts premis van ser els números 91.179 i 42.833 i es van vendre a Pontevedra i El Espinar a la província de Segovia. A Galicia, 16 milions e’euros es van repartir també en forma de participacions venudes per alumnes d’un col·legique es volien finançar per un viatge de fi de curs. També les populars participacions van deixar fins a 9 milions d’euros en un club de futbol de Segovia i per tant el premi va quedar repartidíssim.

I els 8 cinquens premis van resultar molt repartits. Barakaldo, Benidorm, Daimil a la provincia de Ciudad Real i Jaén, entre molts altres.