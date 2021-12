Els clients de l’humil bar Pepe, al costat dels modests apartaments de la Codina, als afores de Calella (Maresme), han rebut una pluja de milions gràcies a les 30 sèries venudes del 19.517, un tercer premi que ha sabut a grossa i que representa el major pessic del sorteig de Nadal d’aquest any a Catalunya.

Passades les onze del matí, quan es va cantar el premi, a l’administració agraciada ningú agafava el telèfon. Els seus propietaris havien decidit fer vaga coincidint amb el sorteig per protestar per la falta d’actualització de les comissions als venedors de loteria.

Tampoc en els restaurants propers eren massa conscients de les trucades, whatsapps i crits emocionats que estava despertant la sort repartida al municipi entre els veïns dels modestos apartaments que envolten al bar Pepe.

Carol Ruiz, propietària del local, no podia evitar emocionar-se en explicar la seva il·lusió per haver estat l’epicentre de la sort en un lloc «on feia molta falta a molta gent».

«Anirà molt bé perquè aquí amb la pandèmia hi ha molta gent que ho ha passat molt malament i me n’alegro per tota la gent del barri que se l’ha endut», explicava Ruiz als mitjans entre llàgrimes.

Ruiz comentava entre abraçades que tota la seva família i la majoria de clients habituals s’endurien almenys els 50.000 euros per dècim del tercer premi.

El 19.517 el van començar a jugar els seus pares fa 16 anys i ella el va conservar quan fa un temps es va quedar el negoci, un bar que, va explicar, ha patit per seguir traient endavant per la pandèmia i les restriccions.

Amb els diners espera «tapar forats» i arreglar la terrassa del bar. «Feia mesos que em menjava el cap sobre com fer-ho i ara ja està pagat», va dir amb un somriure sota la mascareta.

La majoria dels agraciats gastaran el premi en «pagar deutes i factures» i compensar la falta de feina per la Covid-19, van explicar diversos afortunats. «Ahir teníem 20 euros a la butxaca i avui mira», explicava un agraciat.

Que el número s’anés a celebrar a les portes del propi bar va facilitar l’avituallament per a aquest tipus d’ocasions i els afortunats atenien la premsa i curiosos amb les mans ocupades pels dècims, les copes i quintos.

A partir de les dues del migdia, la celebració de Calella era ja la més animada de totes les que donaven fe les televisions, inclosa la de la Grossa.

Cinc sèries més s’han venut per finestreta en la pròpia administració situada en el número 13 del carrer Francesc Matas. El seu propietari, Robert Subirana, i la seva dona van obrir fa una dècada l’administració després d’anys dedicant-se a l’hostaleria i amb ànim de «conciliar millor» la feina i el temps personal.

Es tracta de la seva primera vegada amb un premi destacable en el sorteig de Nadal i es mostrava emocionat i aclaparat després de la notícia.

«Tant temps pensant què s’ha de sentir en repartir un premi i ara ja ho sé: molta alegria», va afirmar. Subirana admetia en un primer moment que no estava segur de si es va quedar algun número perquè «amb tantes trucades, no m’ha donat temps».