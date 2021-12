El venedor de loteria de l’administració de l’estació d’Atocha, situada a la zona del tren d’alta velocitat, s’acomiada després de 25 anys al capdavant de l’administració número 458 per la «porta gran», després d’haver repartit el primer premi del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, del qual va vendre fins a 129 sèries, la qual cosa suposa 516 milions d’euros.

El passat 6 de novembre, Javier García Moya es jubilava i traspassava la titularitat de l’administració de l’estació d’Atocha amb un «pressentiment», com va explicar als periodistes amuntegats després d’obtenir el premi més important del sorteig del Nadal.

Les 129 sèries repartides, amb cada dècim premiat amb quatre milions d’euros, es van vendre per finestreta als centenars de viatgers espanyols que cada dia van a l’estació de l’AVE per viatjar a les seves ciutats d’origen. Segons va explicar, es tracta, majoritàriament, de turistes nacionals. «M’agrada sortir per la porta gran», va fer broma el venedor, que va celebrar que havia estat un primer premi molt repartit entre els viatgers. Els treballadors de l’administració van assegurar que ahir era «un gran dia» en haver repartit milions d’euros a tota Espanya. «És aclaparador veure tants mitjans. No hem tingut temps de treure el xampany ni res», van explicar.

La Grossa, a més, també va repartir quatre milions d’euros a l’administració situada al número 143 del carrer d’Atocha, on s’havia venut una sèrie. Aquesta administració també va repartir el quart premi, el número 42.833. Més enllà d’això, la Grossa es va vendre atres províncies més: 40 sèries a l’administració 54 de Las Palmas de Gran Canaria, una sèrie a Santoña i una altra Ayamonte (Huelva). També es va vendre una sèrie al carrer Toledo, a Madrid mateix.

Plors d’emoció entre les nenes

Al matí, els plors d’emoció de les nenes de Sant Ildefons que van cantat la Grossa i les boles «rebels» que van rodar per la moqueta del Teatre Real van ser algunes de les anècotes que es van viure durant el sorteig de la Grossa de Nadal.

Totes les taules, menys la tercera i la desena, van treure un o més grans premis, essent el més matiner d’enguany un cinquè premi, que va aparèixer en el cinquè filferro de la primera taula del sorteig.