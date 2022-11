Queden poques hores per comprar els dècims del sorteig extraordinari de Loteria de Nadal que aquest 22 de desembre farà guanyar als afortunats 400.000 euros per dècim. No obstant, amb la compra sorgeixen també els dubtes, com per exemple: què passaria si el dècim es trenca, es perd o ens el roben?

La primera de les recomanacions és fer una fotocòpia de la butlleta per poder demostrar la seva propietat quan arribi el moment. Hi ha diferents solucions depenent de si l’has trencat, l’has perdut o te l’han robat: Dècim trencat o espatllat És fàcil trencar un dècim: posar-lo per error a la rentadora, mullar-lo un dia de pluja, tirar-lo a terra sense voler... el motiu és igual, l’important, una vegada ocorregut l’accident, és agafar el cupó fet malbé i anar a una administració de loteria, on li faran omplir una documentació per acreditar que és vostè l’amo. Loteries i Apostes de l’Estat enviarà després el dècim a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre per verificar la seva autenticitat. La següent fase, en el cas que el dècim estigui molt deteriorat, serà enviar la butlleta a un laboratori de l’entitat que intentarà reconstruir-lo. Tant si el resultat és positiu com si no, la Casa de la Moneda enviarà un informe a Loteria i Apostes de l’Estat sobre l’autenticitat del cupó, que haurà de decidir si entrega o no el premi. Dècims robats o perduts En aquests casos el primer serà interposar una denúncia que haurà de contenir les dades del dècim: número, sèrie, fracció i data del sorteig. Si es pot afegir, a més, una fotocòpia, encara millor. Després caldrà notificar la denúncia a Loteries i Apostes de l’Estat, que passarà a paralitzar el cobrament del premi.