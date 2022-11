El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal sempre implica alegria als afortunats i sobretot il·lusió per a tot aquell que ha comprat algun dècim. Al llarg de la seva història han sigut milions i milions els que s’han repartit cada 22 de desembre, portant la felicitat a tots els afavorits amb algun dels seus premis. La grossa de la Loteria de Nadal continua sent l’esperança de molts per poder fer realitat els seus somnis. Amb aquest propòsit, qui juga a aquest sorteig sol triar amb cura i dedicació els números amb què vol participar a la Loteria de la grossa.

VÍDEOS: Així són els emotius anuncis de la loteria de Nadal 2022 A l’hora d’escollir els números, hi ha determinades terminacions que són conegudes com les favorites, però més enllà de gustos i preferències, el que molts tenen en compte són els reintegraments amb més sort. El número 5 és el més sol·licitat perquè ha sigut premiat en 32 ocasions amb la grossa. A l’altre extrem, hi ha els números amb menys sort al Sorteig de Nadal. Terminacions sense sortir Segons dades de Loteries i Apostes de l’Estat, hi ha terminacions que mai han sortit amb la grossa. En concret són les següents: 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82. Així mateix, n’hi ha milers que tampoc han format part del primer premi. És el cas del 27, 37, 39, 41, 44, 51, 62, 64 i del 66 al 84. Els jugadors poden triar si aquest any s’atreveixen a comprar un butlleta acabada en algun d’aquests números, o si segueixen amb la tradició de jugar sempre el mateix número, evitar el número 13 o deixar-se portar i comprar el primer número que vegin. En qualsevol cas, el que sí que es pot fer ja és comprar els dècims de la Loteria de Nadal. Tenint en compte gustos, dates preferides o números favorits, des del cercador de números es poden trobar aquestes terminacions favorites amb què es juga cada any. La manera d’aconseguir-ho és d’allò més senzilla i es pot fer des de qualsevol dispositiu mòbil amb totes les garanties de seguretat en el procés de compra.