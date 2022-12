En menys d’una setmana, el dimecres 22 de desembre, se celebrarà la Loteria de Nadal i, com passa cada any, tots els que han comprat algun dècim estaran pendents aquell matí dels mitjans de comunicació per saber si entren a formar part d’aquest petit grup d’escollits i afortunats que disfruten d’un dels premis del sorteig, si és possible del Gordo nadalenc.

Aquest any 2022 es repartiran 2.408 milions d’euros en premis del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, dels quals 4 milions d’euros corresponen al Gordo. Per descomptat, serà la sort l’encarregada de posar nom a les famílies afavorides que rebran aquesta pluja de milions que cada any arriba puntual a la seva cita. L’atzar determinarà quina bola resulta premiada i quina es queda al bombo. Però, ¿quants números hi ha dins i, per tant, quines són les probabilitats que toqui alguna cosa? El nombre de boles a cada bombo Són dos bombos els que dictaminen el resultat de la Loteria de Nadal. En un, hi ha un total 100.000 boles que equivalen als números que s’imprimeixen en els desens; mentre que, a l’altre, hi ha 1.807 boles amb tots els premis a repartir. Totes les boles estan estan elaborades amb fusta com a matèria primera i tenen la mateixa mida (18,8 mil·límetres) i pes (3 grams). A més, els números es graven amb làser en cadascuna de les boles. D’aquesta manera, i comptant que les 100.000 boles corresponen a tots els dècims en joc, la probabilitat d’aconseguir algun dels premis és molt petita, només d’un 5%. En el cas del ‘Gordo’, les possibilitats disminueixen fins al 0,00001%, és a dir, n’hi ha 1 entre 100.000. Si s’hi sumen els premis menors i els acabaments, al finalitzar el sorteig de la Loteria de Nadal tan sols 13.334 números obtenen algun premi, una xifra inferior al 16%. Així mateix, 71.666 dècims es queden sense guanyar res.