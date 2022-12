Queden només dos dies perquè se sàpiguen els números afortunats a la Loteria de Nadal i també les localitats premiades amb el Gordo i la resta de premis principals, també els premis menors.

Per al sorteig d’aquest 2022, Loteries i Apostes de l’Estat ha posat a la venda un total de 195 sèries, que consten de 85.000 bitllets cada una. Per tant, cal escollir el número desitjat amb el qual participar al Sorteig Extraordinari de Nadal entre els 85.000 números que entren al bombo (des del 00.000 fins al 84.999), en cada una de les 195 sèries (amb 85.000 números cada una) de les quals consta el sorteig.

Així, les probabilitats que et toqui el Gordo són d’una entre 85.000, ja que aquests són els números que entren al bombo que es troba des d’aquest dimecres al Teatro Real de Madrid, al qual és possible (tot i que difícil) assistir de públic de manera gratuïta.

Probabilitats

És obvi pensar que, com més números o dècims compris (cada bitllet consta de 10 dècims), més probabilitats tindràs que et toqui el Gordo o qualsevol altre premi, però, si volguessis assegurar-te la jugada, hauries de comprar tots els bitllets de la Loteria de Nadal, perquè, així, et tocarien tots els premis; ara bé, hauries de desemborsar la gens menyspreable xifra de 3.315 milions d’euros, que és el resultat de multiplicar els 85.000 bitllets pels 39.000 euros que costa cada bitllet o número complet.

Tenint en compte que Loteries i Apostes de l’Estat destina al premi el 70% de l’emissió –el 30% restant es destina a despeses de gestió, administració i Hisenda–, si una persona aconseguís adquirir tots els dècims que hi ha a la venda, cobraria en premis 2.320.500.000 €). El 30% restant es destina a despeses de gestió, administració i Hisenda.