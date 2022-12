Els gironins han comprat enguany una mitjana de dos dècims per tal d’aconseguir el desitjat primer premi de la Loteria de Nadal (o qualsevol dels 15.304 premis que conté, dels quals 9.999 són reintegres). Les previsions de Loteries i Apostes de l’Estat per la província de Girona mostren que enguany s’ha jugat una mica més que l’any passat, uns 42 euros per cap, que suposen quatre euros més que l’any passat i deu més que el 2020.

La despesa a les comarques gironines en Loteria de Nadal serà d’uns 33.076 euros, una xifra que la situa, com passa cada any, en la demarcació catalana menys engrescada a jugar en aquest sorteig. Si mirem la mitjana per habitant, qui guanya és Lleida, amb 114,77 euros per cap, doblant Barcelona, que està en segona posició amb 52,64 euros. Tarragona queda tercer amb 48,39 euros. En l’àmbit Estatal passa una cosa semblant, i és que Girona és la quarta província amb menys despesa, per darrere de Huelva (37,23 euros), les Illes Balears (39,63 euros) i les Canàries (43,70 euros).

Amb tot, les administracions gironines són enguany més positives que els dos últims anys i auguren més vendes i més «il·lusió» per part de la clientela.

Una de les particularitats d’enguany és sens dubte el número de la sort, que s’ha decantat pel dos (atrau la data del sorteig: 22-12-2022). Amb tot, hi ha altres combinacions que tampoc passen de moda: el 8, el 69, el 13 i el 15. Pel que fa a les vendes, el canal d’Internet comença a guanyar terreny, tot i que les xifres, segons els administradors, encara estan molt lluny de les que es fan per finestreta. El que sí que canvia és la manera com els compradors s’assessoren: n’hi ha que van al que toqui, altres una data assenyalada, un dia desgraciat... Però ara també es deixen guiar per endevinaires que fan les seves prediccions per xarxes socials com TikTok.

2021: el primer ignora Girona

Les comarques gironines només han tastat el gust dolç del primer premi en tres ocasions. La primera va ser fa més d’un segle, el 1914, i el municipi agraciat va ser Ripoll. El següent es va fer esperar 50 anys, el 1961, a la Jonquera. El 2018 va ser l’últim any amb sort, i va ser per rebre quatre pessics: van tocar dos dècims a Olot, un a Figueres i un altre a Sant Joan les Fonts. També van tocar cinc butlletes del tercer premi a Lloret, Girona i Blanes i diversos cinquens a altres localitats gironines.

Des de llavors, el gros no s’ha tornat a deixar veure. El 2019 es van repartir 16,5 milions del tercer premi a Ripoll i també es van repartir cinquens a Palamós, Torroella de Montgrí, Girona, Puigcerdà i Figueres. L’any 2020 Ripoll va tornar a repetir el tercer premi gràcies a setze sèries, i també van caure cinquens a Palamós, Girona, Arbúcies, Campdevànol i Salt.

En canvi, l’any passat la Loteria va passar de llarg i només van resultar premiats alguns dècims del cinquè premi adquirits a Camprodon. El primer premi va ser pel número 86.148 i va tocar a Madrid, Las Palmas, Santoña (Cantàbria), Ayamonte (Huelva) i Toledo.

El primer premi per cada bitllet (que consta de 10 dècims) és de 4.000.000 euros, a 400.000 euros el dècim. Cada euro jugat que coincideixi amb el número esperat tindrà una recompensa de 20.000 euros. Pel que fa al segon premi està guardonat amb 1.250.000 euros el bitllet i a 250.000 el dècim, i el tercer a 500.000 el bitllet i 50.000 euros el dècim.