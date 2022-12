Els sentiments de felicitat, alegria i emoció han omplert el centre de Ger (Cerdanya) aquest dijous, després de saber-se que a molts veïns els ha tocat el segon premi de la rifa de Nadal, el 04074. El número ha estat molt repartit, ja que dotze sèries es jugaven entre treballadors i pares i mares de la llar d'infants. Aquestes s'han venut a l'única botiga de queviures del poble on, a banda, s'han despatxat més dècims a altres persones, tal com ha explicat la seva copropietària, Míriam Bort, que no pot quantificar-ne el nombre, però que ha dit que li ha fet «molta il·lusió» i que estan «molt contents d'haver repartit tants diners». De fet, just al davant de l'establiment s'han congregat molts dels afortunats per celebrar el premi amb cava.