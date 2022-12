Eufòria i incògnites a l'administració de loteria de Platja d'Aro (Baix Empordà) que ha venut tres dècims de la grossa de Nadal del número 05490. El seu propietari, Antonio Esteva, diu que s'ha venut per màquina i que no sap si es tracta d'un o més afortunats. De fet, ni tan sols sap qui els ha comprat. «No sabem qui són, no ha trucat ningú de moment, però estem molt contents», assegura. L'administració, que també és bar, no pot vendre números físicament i els distribueix a través de màquina. Esteva creu que, de fet, els compradors van adquirir el número afortunat de manera automàtica i que, potser, «encara no ho saben».