Ja no es podrà dir que les comarques gironines no són afortunades en la loteria de Nadal. Una vegada més no ha caigut la grossa, el premi més desitjat, però part d'un primer -concretament tres dècims del número 05.490 a Platja d'Aro- i un total de 90 sèries del segon premi el 04.074 a Olot i Puigcerdà han deixat en total 113,7 milions d'euros a la demarcació de Girona, la quantitat més gran donada en un sorteig de Nadal. El Bar Ton situat a l'avinguda Cavall Bernat 11 de Platja d'Aro ha rebut un pessic de la Grossa en forma de tres dècims del número 05.490 premiats amb 400.000 euros cada un.

Gran part del segon premi, el del número 05.490 -també un número considerat dels baixos- va ser venut a l'Administració de Loteries número 1, situada a la Plaça 10 d'abril de Puigcerdà. A la capital de la Garrotxa l'administració encarregada de repartir els milions va ser la cèntrica Administració de Loteries número 1 del carrer Sant Rafel. Van vendre cada una 45 sèries del número premiat. Entre les dues han repartit 112,5 milions, més de 56 milions d'euros per població. Aquest número també va ser venut a Bilbao i Mungia (Biscaia). El premi està dotat amb 1.250.000 euros la sèrie, 6.250 euros per euro jugat i, per tant,125.000 euros per dècim. El segon premi de la Loteria de Nadal de 2022 s'ha cantat a les 10.26 hores al sisè filferro de la tercera taula i ha estat dels primers, ja que fins al moment el sorteig havia estat molt mandrós i durant la primera hora no ha sortit cap boleta premiada.

L'administració afortunada de Puigcerdà va vendre part de les sèries del 04.074, en concret 12 (15 milions d'euros) a l'escola bressol de Ger i a través de la botiga de queviures Cal Reus, on també des que s'ha conegut la sort s'han succeït les mostres d'alegria. Aquest premi està dotat amb 1.250.000 euros la sèrie, 6.250 euros per euro jugat i 125.000 euros per dècim. L'administració de la Cerdanya no havia donat mai un premi en el sorteig de la Grossa de Nadal i, per tant, l'alegria és immensa. Només havia venut dos premis de la Loteria del Nen. Ara entrarà en la història dels premis de la Grossa de Nadal.

Tot i que en aquesta administració compren loteria de Nadal tant gent de la comarca com visitants de fora –sobretot pel pont de la Puríssima-, l'administrador, Lluís Gil creu que aquest número s'ha venut a veïns de la comarca Cerdanya perquè és un dels números que es va posar a la venda més aviat, cap a l'agost.

Aquest segon premi va arribar també a la capital de la Garrotxa. Concretament, la també administració número 1, situada al centre. Les 45 sèries es van vendre per finestreta tot i que una part va anar a un bar proper -no es volia facilitar el seu nom- i algunes participacions podrien haver arribat a l'empresa tèxtil Marcelinus, famosa per confeccionar les tradicionals jaquetes de llana inspirades en l'exsindicalista Marcelino Camacho. Alguns treballadors podrien haver-se beneficiat d'una part del premi.

El premi final d'aquest segon premi de Nadal és de 108.000 euros nets. Un cop Hisenda passa el raspall en forma de retencions dels 125.000 euros per dècim s'han de restar 17.000. Qui hagi de cobrar que no es preocupi perquè a l'hora de cobrar el dècim ja rebrà la quantitat descomptada.

El premi més esperat per tots la Grossa ha arribat també a Catalunya: el 05490 es va vendre amb cinc sèries a Barberà del Vallès, tres dècims a Barcelona, un dècim a l'Hospitalet de Llobregat, un altre a Rubí i un altre a Sant Vicenç de Castellet, a banda dels 3 de Platja d'Aro. De fet, va ser una de les Grosses de Nadal més repartides dels últims anys. La venda principal s'ha fet a Corunya i Fonsagrada (Lugo), amb 45 sèries a cada localitat; i 41 més a Moreda de Aller (Astúries). També es van vendre 15 sèries a Roquetas de Mar (Almeria), 10 a Madrid, 3 a Columbrianos (Lleó), una i un dècim a Bilbao i una més a Torrevella (Alacant), Castelló de la Plana (Castelló), Las Rozas (Madrid), Madrid i Sevilla. Està dotat amb 4 milions la sèrie i 400.000 per dècim i s'han fet pregar fins a les 11.21 hores.

