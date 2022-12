La rifa de Nadal repartirà 2.520 milions d'euros en premis aquest dijous a partir de les 9.00 hores. Enguany, l'emissió del sorteig és de 3.600 milions d'euros, dels que un 70% es reparteixen en premis. El primer premi, la grossa de Nadal, repartirà 4.000.000 euros a la sèrie i 400.000 al dècim. El segon premi serà d'1.250.000 per sèrie, 125.000 al dècim; i el tercer repartirà 500.000 euros a la sèrie, 50.000 al dècim. A més, hi haurà dos quarts premis de 200.000 euros a la sèrie, 20.000 al dècim; i vuit cinquens, de 60.000 euros a la sèrie i 6.000 al dècim. El sorteig tindrà lloc un any més al Teatre Reial de Madrid, a on dimecres passat van arribar els bombos, les 100.000 boles amb els números i les 1.807 boles de premis.

Sorteig de la loteria de Nadal 2022, en directe L'any passat les vendes de la rifa de Nadal van pujar un 12,28% a Catalunya, amb un total de 382.111.220 euros. Així, els catalans es van gastar 49,11 euros per habitant. A l'estat espanyol la despesa per ciutadà va ser de 63,38 euros. La comunitat amb més despesa va ser Castella i Lleó, amb 101,26 euros. Enguany, la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE) ha pronosticat que cada ciutadà gastarà uns 69,36 euros en comprar dècims per al sorteig extraordinari. Els guanyadors dels premis podran cobrar-los fins al 22 de març del 2023.