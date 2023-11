La grossa de la Loteria de Nadal sembla que té predilecció per premiar certs números i terminacions, malgrat que tots tenen les mateixes probabilitats (una entre 100.000) de sortir.

Segons l'estadística, a la grossa li agrada el número 5. Almenys això és el que es s'intueïx en revisar l'històric de premis del sorteig: des que es va fer per primera vegada, el 1812, el primer premi ha recaigut en dècims acabats en 5 en un total de 32 ocasions. Per això, és la terminació més demanada pels compradors de Loteria. Altres números que no li desagraden a la grossa són el 4 i el 6, que van resultar premiats 27 vegades cadascun, segons un estudi de l'administració Loteria Manises.

Tot i l'èxit del 5, és curiós el fet que el primer premi caigui en més proporció en nombres parells. Els últims sis anys de la Loteria de Nadal, la grossa ha caigut cinc vegades en nombres parells (79.250 el 2010; 58.268 el 2011; 76.058 el 2012; 62.246 el 2013; i 79.140 el 2015) i només un cop en senar (13.437 el 2014).

L'1 i el 2 són les terminacions menys premiades en la història del sorteig. Totes dues han resultat guanyadores 8 i 13 vegades, respectivament. El 9 tampoc és un número que agradi gaire al premi més esperat de l'any, ja que només ha sortit en 16 ocasions.

Si ens fixem més enllà de l'última xifra i també agafem les desenes, la terminació de dues xifres més afortunada és el 85, que ha tocat en un total de set ocasions. Precisament, per haver sigut la terminació més premiada en la història del sorteig també és un dels números més demanats pels jugadors en el moment de comprar els dècims. Al 85 el segueixen de prop els dècims acabats en 57, que ha sigut premiat en sis ocasions. Els acabats en 75 i 64 ho han sigut en cinc ocasions, mentre que amb només quatre vegades hi trobem els de les terminacions 95, 58 i 40.

Respecte a les centenes, els números amb les següents xifres finals han sigut premiats fins a tres ocasions cadascun: 297 (20.297 en dues ocasions i 40.297), 457 (2.457, 4.457 i 9.457) i 515 (12.515, 13.515 i 21.515). La grossa ha preferit números que acabessin en 094, 098, 400, 452, 640, 704, 758 i 892 en dues ocasions.

NÚMEROS REPETITS

Les terminacions amb dos números iguals han tingut un cert protagonisme en els sortejos de Nadal. Els dècims acabats en 66 han resultat premiats amb el primer premi en cinc ocasions, el 00 i el 44 ho han sigut en un total de quatre vegades cada terminació, i en 88 ha recaigut el premi en tres ocasions.

A la grossa també li ha agafat alguna vegada per fer de les seves i ha premiat números repetits, malgrat que la probabilitat és força escassa. Així, el 15.640 va resultar premiat en dues ocasions (l'any 1956 i el 1978); les mateixes que el 20.297, que va resultar ser el número guanyador el 1903 i el 2006. I fins en quatre ocasions, la grossa de Nadal ha caigut en números que comptaven amb les tres últimes xifres iguals: 25.444, 25.888, 35.999 i 55.666. També han resultat premiats els números correlatius 13.093 i 13.094, i 53.452 i 53.453.

Com a curiositat, dels 205 sortejos celebrats des del 1812 (el 1938 hi va haver dos sortejos a causa de la guerra civil), la grossa ha caigut 63 vegades en un número comprès entre el 0 i el 10.000; 73 en un entre 10.001 i 30.000; i en 70 ocasions en números compresos entre el 30.001 i el 99.999. La grossa de Nadal més alta va caure l'any 2010 en el número 79.250, mentre que el més baix va ser per al 00.523, el 1828.

La grossa no ha premiat mai els bitllets amb les següents terminacions: 09, 10, 13, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 i 82. I no ha començat mai per 27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, del 66 al 75, 77 i del 80 al 99.