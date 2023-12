Cada dia queda més a prop el desitjat i esperat sorteig de la Loteria de Nadal. Ja tens els teus números guanyadors? Quants n'has comprat aquest any? Si, en canvi, no ets cap fanàtic de la loteria, potser aquest article sí que t'interessa. El mestre Joao ha desvelat la combinació guanyadora del sorteig nacional del dia 22 de desembre de 2023.

Joao i la seva família ja han tingut la sort de guanyar en dues ocasions un dels premis grans de la loteria, gràcies a les seves prediccions. Tot i que, aquesta vegada ha decidit compartir la combinació guanyadora amb tots els teleespectadors, per a veure si tenen sort i poden aconseguir "El Gordo" de Nadal.

Així doncs, el pròxim 22 de desembre estigueu atents a Televisió Espanyola perquè potser els nens de Sant Ildefons cantaran el vostre número al Teatre Reial de Madrid.

A l'hora d'escollir el dècim de Nadal, normalment ho fem per dates assenyalades per a nosaltres. A més, segurament comprem dècims a la feina o participacions que venen amics i familiars. Així, de segur que tenim un bon repertori de números. Però, com saps si seran els premiats?

El número guanyador de la Loteria de Nadal

Segons ChatGPT (intel·ligència artificial) ja hi ha un número guanyador, que serà el 03695 o, el 02695 en cas d'empat en la segona posició de les unitats de miler entre el 2 i el 3. El sistema IA ha fet aquesta suposició perquè ha fet diversos càlculs matemàtics: el 0 ha estat el número més repetit en la primera posició del sorteig i el 9 mai ha sortit en primera posició. Exactament, el número 0 ha sortit 64 vegades encapçalant el dècim.

En canvi, segons el mestre Joao el número guanyador serà el 03261. Per a fer aquesta aposta tan segura el que ha fet ha estat posar tots els números del 0 al 9 i després posar, sí o no. Això ho decideix el pèndol amb el seu moviment. I per tal de confirmar-ho, utilitza el taulell del sí o no.

El mestre Joao va desvelar la combinació guanyadora en directe al programa Zapeando

Doncs, la sort està a l'aire, ara només queda esperar que arribi el dia del sorteig de la Loteria de Nadal. La veritat és que la loteria no és qüestió d'intel·ligència artificial o vidència. La loteria és qüestió de sort, deixem que la màgia de Nadal ens sorprengui! I si no, ja saps quins són els possibles números guanyadors de "El Gordo" de Nadal. Sort!