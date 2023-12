Ja estem a la recta final de desembre i s'acosta el gran sorteig de la Loteria de Nadal 2023. Aquest divendres 22 de desembre se celebrarà el sorteig i esperem que tingueu molta sort. Però, teniu números per participar? Us en falten? Vols saber fins quan pots comprar-los? Et desvelem la data clau per comprar el teu últim dècim.

Molts ja tenim el nostre número i estem desitjant que arribi el divendres per veure si tenim la sort del nostre costat. Les opcions són diverses, o ens pot tocar una petita quantitat o, podem tenir sort i aconseguir un bon botí, o, si tenim molta sort, ens pot tocar "El Gordo" o, podem acabar el sorteig sense un euro de més, però, tens ganes que arribi, oi? Tot i les opcions i l'atzar, de segur que hi ha algun número que et falta i tens un pressentiment que et diu que aquell dècim ha de ser teu. Però, saps fins quan pots adquirir-lo? L'Administració tanca la venda dècims una mica abans, per tal que no hi hagi problemes envers la compra fraudulenta o, dit d'una altra manera, sense enganyar a l'Administració després del sorteig. La data límit per comprar el teu dècim Si vols comprar el dècim en una administració presencial, tens temps de fer-ho fins al dijous 21 de desembre, al voltant de les 21 hores, a tot estirar, segons administració. En el cas que la compra la vulguis fer online a la web de Loteries i Apostes de l'Estat, ho pots fer fins dijous 21 de desembre a les 22 hores. L'endemà, a les 9 hores, començarà el sorteig al Teatre Reial de Madrid, així doncs, molta sort!