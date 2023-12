De vegades, fantasiejar amb el primer premi de la Loteria de Nadal és molt comú. Així, tenim fins al pròxim dia 22 per poder fer-nos il·lusions i saber –si hem comprat una butlleta– si ens ha tocat i podem gaudir del premi. Però tots hem pogut arribar a pensar alguna vegada què faríem si ens toqués la Loteria de Nadal i com invertiríem els diners si fos així: un cotxe, una casa, un viatge pel món...

Però la realitat és que els premis de la Loteria de Nadal (dades de 2020) tenen una quantia màxima de 400.000 euros al dècim, per la qual cosa les possibilitats poden ser molt variades, en funció de la situació i interessos dels afortunats. Aquestes augmentarien en cas de comptar amb més d’un dècim que resultés premiat amb la Grossa de Nadal. Aquesta situació suposaria el que es defineix com tota una pluja de milions. Tot i que hi ha ocasions en què la realitat queda molt lluny del que sempre un ha somiat.

Així, segons un estudi publicat fa uns anys per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el 70% dels guanyadors d’algun sorteig de loteria acaben arruïnats en cinc anys. Normalment, el fet de veure’s desconcertats en rebre quantitats ingents de diners quan toca la Loteria, fa que moltes persones no sàpiguen o no siguin capaces de gestionar el patrimoni, per la qual cosa es veuen abocades a deutes impossibles d’afrontar.

Què fer si et toca la Loteria de Nadal

Els experts i assessors apunten a la cautela com el millor aliat en cas que toqui la Loteria de Nadal. Qualsevol persona que resulti afortunada amb algun dels premis del sorteig de Nadal hauria de seguir els consells que es detallen a continuació.

En primer lloc, el més recomanable és intentar mantenir la calma en assabentar-se que t’ha tocat la Loteria de Nadal. Tot i que sembli complicat, es tracta d’un consell que pot evitar problemes futurs. S’ha d’intentar no perdre els papers portats per l’eufòria del moment.

Aquesta mateixa cautela es recomana a l’hora de donar la notícia que t’ha tocat la Loteria de Nadal. Els premis de la loteria són dels més llaminers i, immediatament, poden sortir-te amics i coneguts més interessats pels teus diners que per la teva persona.

Quan s’acudeixi a cobrar el premi és millor dirigir-se a una sucursal en la qual no ens coneguin. D’aquesta manera, s’evitarà que coneguts o altres persones del barri s’assabentin que t’ha tocat la Loteria de Nadal.

La millor manera de gestionar correctament els diners dels premis de la Loteria de Nadal és posar-se en mans d’experts. Per això, es recomana acudir a assessors financers perquè aquests t’informin de les millors opcions d’inversió per als teus diners.

Finalment, és convenient deixar passar uns dies per poder assimilar el premi i tornar a posar els peus sobre la terra. D’aquesta manera, idees com deixar la feina o posar-se en inversions arriscades podran ser meditades i pensades amb tranquil·litat i no ser fruit d’un impuls, del qual després puguis penedir-te.