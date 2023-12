El pròxim 22 de desembre és un dels dies més esperats de l'any, ja que brinda la possibilitat de rebre un premi econòmic que qualsevol envejaria. Encara que el Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal sigui un esdeveniment especial, moltes persones aprofiten per estafar la fe d'aquells més innocents. Cada any, la Policia Nacional rep una gran quantitat de denúncies per aquestes dates, i està directament relacionat amb els dècims falsos de la Loteria de Nadal.

Consells per no caure en una estafa amb els dècims de la Loteria Cada any, la comercialització de dècims falsos s'estén més, sobretot a través de la venda en línia. És molt fàcil enganyar la gent d'aquesta manera, ja que no es té el dècim davant. És per això que hem de seguir una sèrie de consells per no caure en una d'aquestes estafes, així com aprendre a diferenciar un dècim veritable d'un de fals. No confiar en la venda de participacions, especialment si es venen a preus per sota del normal.

Comprar en llocs autoritzats.

Guardar els correus de confirmació.

Desconfiar de missatges sorpresa.

Fer una fotografia del teu dècim, especialment en compartir la Loteria amb amics o familiars.

No compartir informació confidencial amb desconeguts.

No efectuar pagaments per endavant.

Denunciar l'estafa a la Policia Nacional i a Loteries i Apostes de l'Estat. Com identificar un dècim fals Un dècim real de la Loteria té una sèrie de característiques específiques que el distingeixen d'aquells que són falsos. És important saber diferenciar aquests trets per protegir-nos de les estafes que abunden en aquestes dates. Per garantir que un dècim de la Loteria de Nadal és autèntic, és important verificar els següents elements: Segellat de l'entitat : Un dècim autèntic sempre està segellat pel lloc on es va comprar i inclou la llegenda “Fraccionament autoritzat per Loteries i Apostes de l'Estat”.

: Els dècims autèntics estan fets de paper d'alta qualitat amb una densitat fàcilment reconeixible. Impressió en paper OCR : Els dècims legítims s'imprimeixen en paper OCR, que té unes fibres luminescents visibles tan sols sota llum ultraviolada. Pots sol·licitar aquesta llum en qualsevol establiment de Loteries i Apostes de l'Estat per comprovar la veracitat del dècim.

: Els dècims legítims s'imprimeixen en paper OCR, que té unes fibres luminescents visibles tan sols sota llum ultraviolada. Pots sol·licitar aquesta llum en qualsevol establiment de Loteries i Apostes de l'Estat per comprovar la veracitat del dècim. Impressió de seguretat adequada: Els dècims reals tenen una impressió de seguretat de color or que canvia en moure's.