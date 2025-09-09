La cara oculta de la Loteria de Nadal: què guanyen realment les administracions
Per cada dècim de 20 euros, el loter només es queda amb 1 euro; la resta va a l’Estat
Molts pensen que les administracions de loteria són un negoci segur, però la realitat és molt diferent. Segons expliquen diversos propietaris, en la Loteria de Nadal de cada dècim venut per 20 euros, el loter només rep 1 euro de comissió, mentre que els 19 euros restants van a les arques públiques.
A més, la campanya de Nadal és clau: del bon resultat dels sortejos de Nadal i del Nen en depèn gran part de la viabilitat del negoci durant la resta de l’any. Si les vendes no acompanyen, molts administradors es veuen abocats a pèrdues i endeutament.
Les comissions estan congelades des de fa 20 anys: un 4% per a la Loteria Nacional i un 6% per a jocs com la Primitiva o l’Euromillones. Aquest percentatge fix no s’ha actualitzat, cosa que fa que els ingressos reals siguin cada vegada menors.
També hi ha hagut canvis en el pagament dels premis. Abans, les administracions podien abonar quantitats altes i guanyar comissió per aquestes operacions; ara només poden pagar premis fins a 2.000 euros, mentre que les quantitats majors passen directament pels bancs.
Tot plegat converteix l’ofici de loter en un negoci d’alt risc econòmic, ja que han de treballar amb diners propis i avançar setmanalment les quantitats a Loteries de l’Estat. Si perden un dècim o no el retornen a temps, la pèrdua la cobreixen de la seva butxaca.
