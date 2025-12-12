Com compartir un dècim de Loteria de Nadal per WhatsApp o Bizum sense complicacions
Anotar les participacions, fer fotografies i guardar comprovants és clau per evitar conflictes si el número resulta premiat
Amb la Loteria de Nadal a tocar, moltes persones comparteixen dècims amb família, amics o companys de feina. Quan aquestes participacions es gestionen a través de WhatsApp o Bizum, és important seguir alguns passos per evitar confusions o disputes si arriba la sort.
El primer pas és deixar per escrit la proporció del dècim que ha comprat cada participant i la quantitat que li correspondria en cas que el número resulti premiat. Aquest acord, preferiblement per missatge, ajuda a evitar malentesos posteriors.
També és recomanable fer una fotografia del número del dècim i enviar-la a tots els participants, juntament amb una imatge del comprovant de pagament. Això permet demostrar fàcilment qui ha contribuït econòmicament a la compra.
En el cas de pagaments per Bizum, els experts suggereixen incloure al concepte el número del dècim, per deixar constància clara de la finalitat del moviment. Guardar el comprovant és igualment important.
Aquestes mesures senzilles proporcionen proves suficients en cas que el dècim sigui premiat i sorgeixin dubtes sobre la participació de cada persona. En definitiva, la clau és deixar-ho tot ben documentat per evitar conflictes en un moment que hauria de ser de celebració.
