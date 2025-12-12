Comença el compte enrere per la Loteria de Nadal 2025
Tot el material del sorteig ja és a punt al Teatre Real, on ‘El Gordo’ repartirà 2.772 milions d’euros en premis
A deu dies del tradicional Sorteig Extraordinari de Nadal 2025, el Teatre Real de Madrid ja ha rebut tots els elements que en faran possible la celebració. Aquest matí els emblemàtics bombos, les boles i els mecanismes que participen en el procés han fet la seva entrada oficial al recinte, escalfant motors per una de les tradicions més esperades d'aquestes festes.
Els bombos, a punt per les 100.000 boles
El material ha arribat a primera hora del matí i ja descansa al lloc on se celebrarà el sorteig. El bombo gran, fabricat l’any 2006 amb un aliatge de llautó i bronze, ja està preparat per acollir les 100.000 boles dels números que participen en el sorteig. Té una alçada de 2,64 metres, una amplada de 2,11 metres i un pes aproximat de 850 quilos. El diàmetre de la seva esfera arriba als 1,58 metres.
El bombo petit, destinat a les boles dels premis, està construït amb els mateixos materials i presenta unes dimensions d'1,60 metres d’alçada per 1,28 metres d’amplada. La seva esfera té un diàmetre de 0,74 metres i pesa al voltant de 450 quilos.
També han arribat al Teatre Real les 100.000 boles de números i les 1.807 boles de premis. Entre elles, destaquen les del primer premi, el famós "Gordo", que repartirà 4 milions d’euros per sèrie. Cada bola està fabricada en fusta de boix i porta els números gravats amb làser. Totes tenen el mateix pes (3 grams) i el mateix diàmetre (18 mm).
Custòdia a 16 metres sota l’escenari
Fins a la matinada del 21 de desembre, tots els elements del sorteig romandran custodiats a 16 metres sota l’escenari del Teatre Real amb estrictes mesures de seguretat les 24 hores del dia. Només el 21 de desembre pujaran a l’escenari per completar els preparatius finals abans del gran dia.
Un sorteig que repartirà 2.772 milions d’euros en premis
L’edició d’aquest any presenta una emissió total de 3.960 milions d’euros, dels quals el 70% es destina a premis. En total, el 22 de desembre, la Loteria de Nadal 2025 repartirà 2.772 milions d’euros, incloent-hi el primer premi, “El Gordo” (4.000.000 d’euros per sèrie), el segon premi (1.250.000 euros per sèrie) i el tercer premi (500.000 euros per sèrie).
