L'insòlit cas de l'expert matemàtic que va guanyar la Loteria 14 vegades: aquest era el secret de Stefan Mandel
El matemàtic va desenvolupar un mètode basat en combinacions que li va permetre incrementar de manera radical les seves probabilitats d’encertar
Guanyar la loteria és estadísticament molt improbable, però durant la dècada dels seixanta el matemàtic Stefan Mandel va decidir desafiar l’atzar i demostrar que, amb un càlcul acurat, era possible augmentar les opcions d’èxit.
L’any 1965, a Romania, Mandel va presentar-se a la loteria després d’elaborar el que anomenava “mètode de condensació de combinacions”, una estratègia que pretenia identificar patrons en els números premiats. Segons ell, era capaç de predir cinc dels set números guanyadors, fet que va validar quan, juntament amb un amic, va obtenir un premi de 20.000 dòlars.
Aquesta primera experiència va resultar decisiva: el seu soci havia invertit una gran quantitat de diners per comprar nombrosos bitllets, cosa que inspiraria el sistema que Mandel perfeccionaria anys després, ja instal·lat a Austràlia. Allà va crear una empresa amb diversos inversors dedicada a adquirir un volum massiu de butlletes per assegurar-se tots els premis possibles dels sorteigs australians.
El seu cop més sonat arribaria el 1992, quan es va traslladar a Virgínia i va fundar una nova companyia amb més de 2.500 inversors, que van destinar 9 milions de dòlars a comprar bitllets. L’operació va resultar un èxit rotund: l’empresa va aconseguir 27 milions de dòlars en premis, enriquint tots els participants i convertint el cas de Mandel en un dels episodis més sorprenents de la història recent de les matemàtiques aplicades.
