Loteria de Nadal: el sorteig en directe

El sorteig de la Loteria de Nadal d'aquest dimarts 22 de desembre un seguiment especial a la web de Diari de Girona. Hem preparat un ampli desplegament informatiu perquè puguis viure en directe un dels sortejos més esperats de l'any.

Encara que marcada per la pandèmia del coronavirus, la il·lusió del sorteig de Nadal torna enguany i la podràs seguir en directe aquí.

Com en les anteriors edicions, la Loteria de Nadal repartirà 2.408 milions d'euros en premis, un 70% de l'emissió total, que arriba als 3.440 milions. En total, des del mes de juliol passat estan en circulació un total de 172 milions de dècims.

Els premis que es repartiran estaran encapçalats per la Grossa. El primer premi de la Loteria de Nadal 2020 compta amb una quantia de 400.000 euros al dècim. A continuació, hi ha el segon premi, el qual repartirà 125.000 euros al dècim. Posteriorment, apareix el tercer premi, amb 50.000 euros de premi al dècim. Finalment, els quarts premis, amb 20.000 euros cadascun, i els cinquens, amb 6.000 euros de premi al dècim.

Per a conèixer l'aparició dels números agraciats podràs seguir, a partir de les 9 del matí d'aquest dimarts, el nostre directe, que inclou l'emissió en streaming del sorteig de Nadal des del Teatre Real de Madrid.

Des del minut en què els bombos comencen a rodar, la Grossa de la Loteria de Nadal 2020 pot aparèixer en qualsevol moment. El sorteig sol durar unes 4 hores, per la qual cosa normalment a la 1 del migdia haurà conclòs.

Els números de la Loteria de Nadal i els llocs agraciats, en directe

En viu, sabrem quins números són els premiats i quins els llocs agraciats per la sort en un esdeveniment que enguany se celebrarà sense públic i marcat per la pandèmia del coronavirus.

Els nens del col·legi de Sant Ildefons tornaran a ser els protagonistes, encara que la seva representació serà menor que l'habitual. Si normalment participen al sorteig una trentena d'ells, enguany aquesta participació es reduirà gairebé a la meitat, ja que està previst que només acudeixin al Teatre Real uns 16 petits. A més, ja no se'ls podrà escoltar en les tradicionals entrevistes a causa de les estrictes restriccions anti Covid que regiran l'esdeveniment.

Tot serà diferent al Teatre Real i es trobarà a faltar al públic, absent per primera vegada en els més de dos segles d'història de la Loteria de Nadal. La pandèmia deixarà buit el pati de butaques del Teatre Real, on altres anys s'abarrotaven els seguidors més fidels del sorteig en un ambient d'expectació i festa.

Comprova els teus números de la Loteria de Nadal

Però l'essència del sorteig romandrà i en la nostra cobertura podràs no sols seguir tots els detalls del sorteig de La Grossa minut a minut, sinó que disposaràs també de galeries de fotos, vídeos i un comprovador de premis, perquè puguis saber en directe si has tingut sort amb el teu número.

Així que, si no vols perdre't aquest moment tan especial en què els nens de Sant Ildefons canten el famós "quatre milions d'euros!", connecta't des de primera hora del matí al nostre directe de la Loteria de Nadal 2020.

A partir d'aquell moment, els nens de Sant Ildefons començaran a cantar els premis, mentre milers d'espanyols esperen l'aparició de la Grossa i els grans premis restants, però amb molta atenció igualment a la resta, que sempre poden deixar un pessic a la butxaca.

Una vegada es vagin cantant els premis, podràs anar comprovant si has estat afortunat. Per a això, et recomanem que recorris al nostre comprovador de premis de la Loteria de Nadal 2020. Simplement, hauràs d'introduir els números dels dècims amb els quals participes en aquesta edició i ràpidament sabràs si has resultat premiat o no.

A més, una vegada cantats tots els premis, encara et queda l'opció de la pedrea.