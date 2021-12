Dimecres que ve és el dia en què la Loteria de Nadal reparteix la seva sort i els 2.408 milions d'euros en premis. Els més afortunats seran agraciats amb la ‘Grossa’ o amb algun dels premis principals d'aquest sorteig extraordinari. Uns altres, en canvi, hauran de conformar-se amb premis més petits i una gran majoria haurà d'esperar un altre any per a provar sort.

Quan s'expliquen els diferents premis del sorteig de la Loteria de Nadal, gairebé sempre se cita l'import a guanyar per dècim, però què ocorre amb la gent que juga amb participacions i no amb un desè enter? Quina quantitat de diners s'emporten en el cas que el seu número resulti premiat? Això és el que toca per euro jugat en la Loteria de Nadal 2020:

Primer premi, ‘La Grossa ’: Per cada euro que es jugui, l'afortunat s'emporta 20.000 euros .

’: Per cada euro que es jugui, l'afortunat s'emporta . Segon premi : En aquest cas, 1 euro jugat equival a 6.250 euros .

: En aquest cas, 1 euro jugat equival a . Tercer premi : Cada euro jugat té un premi de 2.500 euros.

: Cada euro jugat té un premi de 2.500 euros. Dos quarts premis : La persona afortunada s'emporta 1.000 per euro jugat.

: La persona afortunada s'emporta 1.000 per euro jugat. Vuit cinquens premis: Equival a 300 euros per euro jugat.

A part dels premis principals, el Sorteig de Nadal també tens altres premis que tenen més probabilitat que toquin com, per exemple, la pedrea. L'import per dècim són 100 euros, però en el cas que es juguin participacions, la quantitat a cobrar és de 5 euros per euro jugat.

Les aproximacions, centenes i dues últimes xifres dels premis més importants també tenen premi. En el cas de la Grossa, els números anteriors i posteriors s'emporten 2.000 euros per dècim i 100 per euro que es jugui. Finalment, amb el reintegrament es recupera els diners jugats.