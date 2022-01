Després de la Loteria de Nadal, el sorteig de la Loteria del Nen suposa un nou retrobament amb la sort principalment per als que no han sigut agraciats amb cap pessic al sorteig de la Grossa.

El sorteig extraordinari de la Loteria del Nen 2022 tindrà lloc el dijous 6 de gener a les 12.00 hores al Saló de Sortejos de Loteries i Apostes de l’Estat, a Madrid. A diferència del sorteig tradicional de Nadal, el del Nen recorre al sistema de bombos múltiples per extreure els diferents premis.

Premis de la Loteria del Nen

A continuació, et detallem quants diners pots aconseguir per dècim jugat.

Primer premi: 200.000 € el dècim

Segon premi: 75.000 € el dècim

Tercer premi: 25.000 € el dècim

Extraccions de 4 xifres: 350 € el dècim

Extraccions de 3 xifres: 100 € el dècim

Extraccions de 2 xifres: 40 € el dècim

Aproximacions al primer premi: 1.200 € el dècim

Aproximacions al segon premi: 610 € el dècim

Centena del primer premi: 100 € el dècim

Centena del segon premi 100 € el dècim

Centena del tercer premi: 100 € el dècim

Tres últimes xifres del primer premi: 100 € el dècim

Tres últimes xifres del segon premi: 100 € el dècim

Dues últimes xifres del primer premi: 100 € el dècim

Reintegraments: 20 € el dècim

Fins quan es pot comprar un dècim?

Tot i que el més habitual és que els dècims es comprin durant les setmanes prèvies, encara hi ha qui espera fins a l’últim moment per adquirir-los. Si et trobes entre el grup d’endarrerits, és fonamental que sàpigues fins quan es poden adquirir butlletes per al sorteig de Reis.

A l’administració o per internet

Segons informa la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE), l’últim dia per comprar un dècim de la Loteria del Nen és el mateix dia 6 de gener a les 10 hores. És a dir, fins a dues hores abans del sorteig es podrà visitar una administració i adquirir els números amb què es desitja participar. Ara bé, la recomanació és no esperar fins a l’últim moment perquè molts punts de venda oficials poden decidir no obrir aquell dia en tractar-se d’un dia festiu. Per evitar topar amb l’administració tancada convé trucar abans per assegurar-se que l’establiment estarà obert aquell dia.

Una altra possibilitat molt més pràctica, ràpida i còmoda és comprar els dècims a través d’internet. El termini també és fins a les 10 hores del dia 6 de gener. Simplement, cal visitar la web d’alguna de les administracions que ofereixi el servei de venda online de dècims o bé a través de la mateixa pàgina web de Loteries i Apostes de l’Estat.