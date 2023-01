El 6 de gener se celebrarà el primer sorteig extraordinari de Loteries i Apostes de l'Estat de l'any i un dels més esperats pel públic. Es tracta del sorteig de la loteria del Nen, que posa punt i final a les festivitats nadalenques. Aquest sorteig reparteix un total de 700 milions d'euros entre els diferents premis.

I tal com va succeir el passat dia 22, amb la Grossa de Nadal, ja hi ha 'vidents' que s'atreveixen a fer les seves travesses sobre el número que tocarà. Cal dir que els vidents no van encertar la Grossa, però el Mestre Joao sí que va endevinar alguna de les seves prediccions sobre aquest tema.

En aquest cas, ha estat el 'tiktoker' Víctor Osuna el que s'ha animat a donar el seu pronòstic sobre quin número guanyarà el sorteig del Nen d'enguany. "El número a jugar seria el 12230", ha assegurat a través del seu canal de Tiktok. Osuna, a més, ha explicat el seu vaticini amb un mètode matemàtic i ha afegit que encara queden a la venda bitllets d'aquest número. ''De moment algun bitllet d'aquest número queda", afirma.

A més, Osuna ha analitzat el resultat de la Grossa de Nadal. El 'tiktoker' va encertar la primera i la penúltima xifra del número guanyador: va dir que seria el 03695, però va acabar guanyant el 05490.

La seva predicció no és fruit d'una visió, sinó d'un estudi dels números premiats durant tota la història del sorteig del Nen i, com ell mateix explica en els seus comentaris, "són càlculs de moda segons l'històric de números premiats. És una forma diferent de jugar", assegura, advertint en tot moment que "guru no soc".

El gener de 2022 aquest primer premi va recaure en el 41665, número que va ser venut íntegrament a Logronyo.