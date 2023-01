El primer premi del Nen reparteix 80 milions d'euros a l'Escala

L'Escala s'ha emportat tot el primer premi de la loteria de Reis. És el 89603, amb 200.000 euros per dècim. El número s'ha venut a l'Administració de Loteria número 1 de la població, L'Anxova Milionària.

Dels 500 dècims que conformaven el 89603, se n'han venut 400. Aquesta administració ha repartit 80 milions d'euros amb les 40 sèries.

D'aquests, n'hi ha nou (18 milions d'euros) que han anat a parar al barri del Culubret de Figueres. Ja que el número s'ha venut en una botiga d'alimentació anomenada Alexis i que està situada al Carrer Ramon Reig,. Des del supermercat indiquen que tots els números que van comprar no s'han acabat venent i que van retornar força dècims. De moment no saben quants diners han repartit.

La resta de dècims premiats de la Loteria del Nen s'han venut des de la finestreta de l'administració de l'Escala.

"Ja era hora que, a part de les anxoves, l’Escala sigui un poble famós per una altra cosa"

Molt repartit

Fèlix Pons, responsable de L’Anxova Milionària, explica en un comunicat que “no tenim paraules i estem desbordats per tot el que ens està passant. Hem vingut a treballar com un dia qualsevol, pendents del sorteig, i en el moment que ha sortit el primer premi ja no hem pogut donar l'abast amb tot, ni respondre al telèfon”.

Parla d’un número “molt repartit” i afegeix que l’ha comprat “gent del poble, de l’entorn i persones que estimen l’Escala i que hi passen els caps de setmana”. “Ja era hora que, a part de les anxoves, l’Escala sigui un poble famós per una altra cosa”, ha remarcat.

Són pocs els afortunats que han passat per l'administració avui el migdia. Un d'ells, Tomàs Ramos, ha explicat a l'ACN que té un dècim i ara farà servir els diners per reformar la casa, comprar-se un cotxe i ajudar la família. 9 de les 40 sèries de l'Escala han anat a parar a Figueres, en un establiment del barri del Bon Pastor.

Els precedents

A la província de Girona només havia tocat fins ara tres vegades el primer premi del sorteig del Nen. El cas més recent era del dia de Reis de l’any 2021, quan van caure tres milions d’euros a les comarques gironines. L’administració Merche de Girona va repartir dos milions del primer premi i una de Lloret, un milió més, ja que s’hi va vendre algun dècim. En aquest cas el número afortunat va ser el 19570.

En canvi, les altres dues vegades que el sorteig ha beneficiat als gironins són dels anys 90. Concretament, l’any 1996 va caure a Porqueres i el número afortunat va ser el 93561. Dos anys després, la sort també va tornar a les comarques gironines. El sorteig de va beneficiar Ripoll i el número premiat va ser el 09122.