Gelats per a gossos, un nou invent mexicà

Convidar el seu gos a un gelat és un dels somnis de moltes persones i ara ja és possible ja que una marca mexicana ha inventat els gelats per a gossos, que al costat d'altres productes, com la roba per a cans, suposen un pas més cap a la humanització de les mascotes.

"Puppies and Cream" és la marca mexicana que ha inventat aquests gelats per a gossos. L'snack és pràcticament vegà i busca l'equilibri entre el plaure animal i una alimentació saludable, lliure de greixos i amb ingredients 100% naturals.

Segons recull 'Infobae', la gerent tècnica de la marca i la seva sòcia van estar realitzant proves durant un llarg període de temps per aconseguir crear gelats que no provoquessin cap tipus de mal a l'animal.

Hi ha set sabors disponibles, entre ells mantega de cacauet, coco o poma.