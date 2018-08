Deu curiositats per conèixer millor els gats

Aquest dimecres 8 d'agost és el Dia Internacional del Gat, una iniciativa impulsada l'any 2002 pel Fons Internacional per al Benestar Animal. No obstant, també són els que prefereixen el 20 de febrer com a Dia del Gat, recordant la mort de Socks, el conegut com a 'Gat de la Casa Blanca' i un dels més populars dels últims anys. Però la festa de més famosa a Europa és la del 29 d'octubre. Aquesta celebració va tenir com a impulsora a l'experta en mascotes Collen Paige i es va posar com a objectiu aconseguir un total de 10.000 adopcions de gats anualment.

Deixant de banda la festa que prefereixis celebrar, repassem a algunes curiositats i detalls sobre aquests animals que potser no coneixes.

1. Els gats tenen més ossos que els humans: 230 contra 206.

2. El seu cor batega al doble de velocitat que el dels humans.

3. La llegenda de les seves set vides és perquè suporten greus caigudes gràcies a que poden girar-se a l'aire i caure amb les quatre potes.

4. Si ronroneja no vol dir que estigui tranquil. Pot significar que està malalt o espantat, i que ho fa per tranquil·litzar-se.

5. Són capaços de saltar una distància set vegades major a la seva pròpia altura.

6. Perceben sons propers als dos vuitens més alts que els humans.

7. La seva llengua està formada per petits ganxos que usen per atrapar i estripar l'aliment.

8. Caminen movent al mateix temps les potes posteriors i davanteres de cada costat, un mètode que només utilitzen, a més d'ells, els camells i les girafes.

9. Amb 5 anys arriben a la maduresa i amb 10 anys a vells.

10. No entenen el que és un càstig, però sí les recompenses per fer alguna cosa correctament.