Dissenyen una caseta per a gossos que anul·la el so dels petards

Inspirats en el seu sistema d'automòbils Active Noise Control, els enginyers de Ford han dissenyat una caseta per a gossos amb cancel·lació de soroll que serveix com a refugi per a protegir-los dels focs artificials i els petards.

La «caseta tranquil·la», com ha estat batejada, combina el control de soroll actiu amb panells de cancel·lació de sons per reduir l'estrèpit dels petards a un nivell que no pertorbi l'audició dels gossos i, per tant, no es desencadeni una situació d'estrès i ansietat en l'animal.

L'invent, que encara s'encentra en fase de prototip, funciona gràcies a uns micròfons situats a l'exterior de la caseta. Aquests capten el soroll que emeten els focs artificials i el transformen en una freqüència oposada que l'anul·la gairebé del tot.

D'altra banda, les parets i la teulada estan fabricats amb materials aïllants, similars als que s'utilitzen en els auditoris o les sales de cinema, afavorint que es redueixi encara més el so que prové de l'exterior.

El resultat és un refugi més silenciós i tranquil que afavoreix el benestar el gos i la seva tranquil·litat davant uns sorolls per als quals una gran majoria no reconeixen com sons de la natura, sinó com a amenaça.