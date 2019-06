La norma dels cinc segons que has de seguir abans de passejar el gos a l'estiu

La Guàrdia Civil, fent ús de les seves xarxes socials, ha informat d'un truc a través del qual aquelles persones que tenen gos poden saber si és el moment o no de treure'l al carrer tenint en compte les altes temperatures, ja que la mascotes pateixen la forta calor.



Cal tenir en compte que el calçat dels gossos són les seves peülles i que, quan el sol és més dur, l'asfalt també crema. Per això, el truc consisteix a posar el revers de la nostra mà sobre l'asfalt i comprovar si som capaços de mantenir-la durant cinc segons.



En cas que no es pugui, caldrà esperar a un altre moment per passejar el gos pel carrer o portar-lo a un parc en el qual hi hagi ombra perquè, en cas contrari, podria cremar els coixinets de les peülles, ja que són una zona molt sensible.





Cuando saques a tu perro ?? a pasear ??aplica la regla de los 5" ?? ¿Aguantas tú 5" ?? el calor del asfalto? ??



A ellos les pasa igual en las almohadillas de sus patas ????



Quizá sea el momento de sacarlo de paseo por el parque, buscando algo de sombra.#YoSiPuedoContarlo pic.twitter.com/ID7Z0vX4pl — Guardia Civil ???? (@guardiacivil) 21 de juny de 2019