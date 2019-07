Com cuidar la teva mascota aquest estiu

Diumenge 21 és el Dia Mundial del Gos, una data especial en què arreu del món es fan actes per homenatjar un dels animals de companyia més estimats a casa nostra. Per tant, és un bon moment per reflexionar sobre el nostre compromís en la cura, no només dels gossos, sinó de tot tipus de mascotes.

Cuidar-los per aconseguir el seu benestar és una tasca molt gratificant però a la vegada pot resultar difícil si no hi tens gaire experiència. A part de facilitar-li els tractes bàsics com una bona alimentació i hidratació, visites al veterinari i exercici físic diari, hi ha altres aspectes que pots passar per alt i que són molt importants perquè el teu animal de companyia sigui feliç. A més, en època de vacances estivals és important que tinguis present una sèrie de consells.

Vols anar de vacances però no te'l pots emportar i vols deixar-lo en bones mans? Te'l vols endur amb tu però et preocupa que pateixi durant el trajecte? Notes que té problemes de socialització i que s'espanta fàcilment i vols posar-hi remei? T'agrada presumir de mascota i que llueixi a la perfecció? Llegeix atentament les següents propostes i deixa't assessorar per sortir de dubtes.



Transport còmode i personalitzat

Has de viatjar o traslladar-te i no tens els mitjans òptims i necessaris perquè la teva mascota t'acompanyi durant el trajecte? Confia en TPAC.es, uns professionals i amants dels animals que procuraran pel seu benestar perquè no t'hagis de preocupar per res.

A TPAC.es es dediquen al transport personalitzat d'animals de companyia. El seu objectiu és que el viatge sigui confortable reduint en tot el possible l'estrès que per ells suposa. Per això sempre fan un trasllat personalitzat a cada mascota que s'adequa a les seves necessitats per tal que el viatge es faci amb la màxima comoditat possible.

Si vas de vacances amb ell i no tens espai al cotxe, compta amb TPAC.es. Si has de portar-lo al veterinari i no pots, ho fan per tu. Si l'has adoptat, van a buscar-lo i el porten a la seva nova llar.

Ells són els protagonistes!



Vacances canines confortables

Quan fa vacances el teu gos? Ell també s'ho mereix! Guarderia Canina Elena és una guarderia de gossos fundada l'any 1998, que neix del respecte i l'estimació envers els animals. Després de tota una vida cuidant i estimant tots els animals que els envolten, van decidir començar aquesta aventura amb un gran objectiu: que tot gosset que hi entri, pugui gaudir del plaer d'unes bones vacances!

Les seves instal·lacions estan preparades perquè cada gos s'ho passi d'allò més bé amb amplis espais de sorra i gespa, joguines i altres elements per poder gaudir d'una experiència positiva i necessària. Entre d'altres serveis, també ofereixen el de socialització en totes les seves variants, esport caní, teràpies i tot allò que la teva mascota necessita. Entra a la seva pàgina web, on trobaràs tota la informació.



Educadors especialitzats en gossos

El teu gos borda, plora o udola, trenca coses o fa les seves necessitats a casa quan es queda sol? Té problemes de socialització amb altres gossos o persones? No gaudiu dels passejos junts? Si no saps com posar-hi remei, deixa't ajudar per professionals.

A Canmigos són un equip d'educadors canins especialistes certificats en el treball amb gossos amb ansietat per separació, així com altres problemes de comportament. Coneixen tot el potencial dels gossos, saben les necessitats de convivència bàsiques i avançades que les persones necessitem i desitgem d'ells i disposen dels protocols i mètodes d'ensinistrament que maximitzen la felicitat de les persones i els gossos quan ambdues es coordinen. A més, amb els seus protocols de treball intensius les millores i els resultats arriben en poc temps.

Contacta'ls i t'ajudaran! info@canmigos.com



Realçament de la bellesa i hàbits saludables

L'estètica canina i felina té molts beneficis per a la teva mascota, més del que et penses. No tot es basa en la bellesa, sinó que una bona higiene és important tant per l'aspecte físic com pel seu benestar i la salut. A més, els professionals especialitzats utilitzen productes adequats i personalitzats per a cada tipus de mascota.

Visita Mascotes a Punt, el saló personal de la teva mascota, en un ambient confortable, d'alta qualitat i experiència en el sector. S'esforcen cada dia per oferir un servei de màxima qualitat amb un tracte personal i atent amb el benestar de cada animal. Tots els seus serveis són per realçar la bellesa de la seva mascota utilitzant la millor cosmètica. Procuren aportar als clients consells personalitzats per al seu manteniment amb hàbits saludables.

A més, a la botiga trobaràs tot el que necessitis, vine a visitar-los!