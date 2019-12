Disparen 15 balins al cap d'un gat

Nou cas de brutalitat amb animals domèstics. L'hem conegut avui gràcies a les xarxes socials. La propietària d'un gat ha denunciat que li han disparat una quinzena de balins a la seva mascota. Feia dues setmanes que la gata, de nom Coqui, havia desaparegut de casa seva, a Pontevedra. La donaven per perduda, però el dia de Nadal va tornar a casa, arrossegant-se i agonitzant. La van portar d'urgències a una clínica veterinària, on li han salvat la vida.



"Va rebre entre 15 i 20 trets, tots al cap, havia d'estar acorralat d'alguna manera per rebre tants trets", expliquen responsables de la clínica al Diario de Pontevedra. Els veterinaris van poder extreure alguns dels balins, però altres projectils han quedat incrustats al crani del gat. Un dels balins li va entrar en un ull provocant-li una infecció que obligarà a extirpar-li el globus ocular.





La propietària de l'animal ha explicat en un post en el seu perfil de Facebook que denunciarà els fets.