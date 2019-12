Una mascota és un bon regal?

S'acosta el Nadal, l'època de l'any en què es fan més regals. Segons les dades dels veterinaris catalans, més del 80% dels nens han demanat un animal de companyia alguna vegada, sigui per Nadal o en algun altre moment. I, de fet, de totes les mascotes que es compren, un 60% seran un regal que els pares fan als fills. Les mascotes aporten felicitat i ajuden a reduir l'estrès. Ara bé, són éssers vius, no són una joguina. I això vol dir que tenen sentiments i unes necessitats que s'han d'atendre. A més de ser una alegria, també són una responsabilitat.



"Abans d'adquirir un animal, ens hem d'assessorar amb un expert, ja que cada raça té unes característiques", destaca la veterinària del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya (CCVC) especialitzada en petits animals, Verònica Araunabeña. I observa: "També ens hem d'adaptar al caràcter de cada animal, i cal saber-lo educar. Estimar-lo no vol dir conèixerlo, ni entendre'l ni saber què li convé més".

"Identificar la mascota amb el microxip i registrar-la a l'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia, l'AIAC, és una manera de reduir els abandonaments. Gràcies al microxip, cada any ajudem 5.000 propietaris a retrobar-se amb el seu animal perdut o, fins i tot, robat", explica la presidenta del Consell del CCVC, Cori Escoda. L'obligatorietat d'identificar i de censar l'animal són dues mesures obligatòries destinades a fomentar la tinença responsable. I una mesura recomanada per reduir abandonaments és posar consciència i respondre aquestes preguntes:

Volem realment una mascota?

Sembla massa evident, però és important plantejar-se seriosament si estem disposats a adquirir la responsabilitat de cuidar un animal de companyia durant tota la seva vida, que pot ser de 14 anys en un gos i de fins a 16 en un gat.

De quant espai disposem per allotjar-la?

No és el mateix viure en una casa al camp, amb amplis espais exteriors, que en una casa amb tan sols un pati tancat, o viure en un pis o apartament en una ciutat. Hi ha races que tenen molta energia i que necessiten sortir a passejar cada dia dues hores. Si no, després apareixen males conductes: gossos que borden tot el dia o que fan malbé el mobiliari.

Ens podem permetre una mascota?

Hem de pensar que la nostra mascota tindrà unes necessitats d'alimentació, d'atenció veterinària, accessoris i antiparasitaris, etc. Especialment, cal tenir en compte els controls sanitaris periòdics per garantir el seu estat de salut i el de la família.

Amb qui viurà aquesta mascota?

S'ha de tenir en compte si hi ha criatures a casa, o n'hi haurà en un futur pròxim, o si la mascota conviurà amb altres animals que ja són a la casa. D'altra banda, és molt important que tots els membres de la família estiguin d'acord en aquesta adquisició, ja que portarà molta dedicació i tothom s'hi ha de comprometre.

Quin és el nostre estat de salut per a atendre-la i cuidar-la?

Si es tracta d'una persona gran, o d'algú que té poca mobilitat, caldrà estudiar les necessitats de cada mascota per veure si es poden assolir.

Tenim temps i dedicació suficient?

Moltes vegades, justament, el que ens falta és temps. Temps per alimentar-les, per jugar amb elles, per netejar-les, per treure-les a passejar... per tot plegat, si no tens temps per atendre una mascota correctament i estàs convençut que vols un gos, recordem que les protectores busquen passejadors.



Si després de contestar totes aquestes preguntes, creus que estàs a punt per a incorporar un nou membre a la família, potser t'interessi conèixer quines són les millors races de gos per conviure amb nens. T'ho expliquem en aquest article...