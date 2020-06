A Sant Julià de Ramis busquen un "alimentador de gats"

L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis i la Fundació Fauna busquen un "alimentador de gats" per cuidar una colònia que hi ha en aquest municipi del Gironès. Així ho han fet saber a través de les xarxes socials.





Des de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis i la Fundació Fauna, busquem un alimentador/a de gats. Si estàs interessat/da truca al 972170909 (Jordi) o envia un correu electrònic a info@fundaciofauna.org#santjuliaderamis pic.twitter.com/5DhZk5qSX6 — Sant Julià de Ramis (@sjramis) June 3, 2020

En molts pobles i ciutats s'han promogut colònies controlades de gats urbans. Es tracta d'animals esterilitzats que convieun en un espai públic i que són alimentats amb pinso. Habitualment, primer es capturen, passen una revisió mèdica i se'ls esterilitzen. D'aquesta manera es reduexien riscos sanitaris, s'evita una sobrepoblació i s'eliminen molèsties com miols en períodes de zel o baralles. Una de les finalitats de la la creació de colònies de gats és tenir-los controlats en un punt concret. Per això és molt important que ningú no els alimenti fora de les zones controlades, de manera que els animals s'acostumin a menjar pinso sec en els punts d'alimentació establerts.La Fundació Fauna assegura que les colònies controlades de gats són una bona solució tant pel cost (més econòmic que la recollida, manteniment en "caneres" municipals, eutanàsies etc... ), com per la seva efectivitat, ja que "suposa la solució definitiva enfront d'altres que només solucionen el problema de manera provisional, perquè no acaben amb l'origen del problema i tornen a aparèixer nous focus de superpoblacions felines".