El gos, el nostre amic més fidel, avui està de celebració

És el nostre animal de companyia per excel·lència. El gos és en molts casos un company fidel i incondicional que ens aporta companyia i benestar, i què millor que retre-li un tribut. Avui se celebra a tot el món el Dia Mundial del Gos, una jornada pensada en ells i un dia que ha de servir també per recordar-nos tots plegats la responsabilitat i l'exigència en la cura que hem de tenir amb el nostre animal. Al 40 per cent de les llars espanyoles hi habita un animal de companyia, especialment gossos. Dins de la societat en general, els gossos han pres un paper molt important i destacat, per exemple en el terreny de les teràpies assistides. I per tenir la millora cura d'ells podem confiar en els professionals, com els veterinaris, i en les residències i centres especialitzats, on tot està pensat per als nostres animals. Per tot plegat, avui més que mai fem-los un homenatge.

Els veterinaris cuiden dels nostres animals

Avui, dia 21 de juliol, en el Dia Mundial del Gos, el Col·legi de Veterinaris de Girona no podia faltar a aquesta celebració atesa la importància que tenim els veterinaris, tant per la cura d'aquests animals, com pel paper essencial en l'elaboració i implementació de polítiques per gestionar els riscos per a la salut animal. Els gossos porten tota la vida entre nosaltres, destacant sempre per ser l'animal de companyia més fidel i servicial dintre les espècies, desenvolupant fins i tot feines que van des del pasturatge als gossos de rescat. Tot i que sí que podem destacar un paper fonamental i necessari en la vida de moltes persones, que és el de formar part de la família, com un membre més.

Els veterinaris treballem diàriament amb aquests magnífics animals i lluitem per regular polítiques que afavoreixin la seva situació, des del control de la cria amb les campanyes d'esterilització a l'educació ciutadana sobre la cura i les necessitats de les mascotes, tenint sempre clar que cap animal és una joguina.

Cuidar dels animals és cuidar del planeta.

Residència canina Animags

ANIMAGS, situada a Ripoll, us ofereix amplis espais d'esbarjo on els gossos corren i juguen matí i tarda, amb boxs renovats i individuals, pinso de qualitat i opció de dieta BARF. Així reben una atenció personalitzada perquè els gossos se sentin com a casa! A més, compta amb assessorament professional tant veterinari com de conducta i educació, amb la qual cosa els animals estan ben atesos cada dia de l'any. En aquest espai poden venir a passar el dia, a passar mig dia o les nits que siguin necessàries. Hi ha lloc per a totes les races i mides.

Mas Torrencito: la casa rural per a mascotes que admet persones

Si la teva mascota necessita desconnectar, Mas Torrencito és el lloc ideal.

Moltes vegades deixem de banda plans o vacances perquè el nostre amic pelut no ens pot acompanyar. Aquí és benvingut. Mas Torrencito és una masia del segle XV al mig de l'Empordà, restaurada amb un estil molt personal. Compta amb 8 habitacions on trobaràs tot el que necessitis perquè la teva mascota es trobi com a casa. Envoltada de boscos, camps i camins que arriben al riu, els exteriors es componen de set hectàrees on trobareu zones enjardinades, porxos, piscina climatitzada, aparcament i bicicletes de lliure accés. L'objectiu de la casa és que la vostra mascota gaudeixi i, ja que l'acompanyeu, aprofiteu per gaudir vosaltres també!

A Mas Torrencito es respira llibertat a cada moment, ocasió i racó.

Reivet, centre veterinari especialitzat

Reivet és el primer centre veterinari especialitzat en l'àmbit de la rehabilitació, l'acupuntura i la nutrició natural terapèutica a Girona. El centre disposa de sales específiques per aplicar teràpies de manera individual, sense dolor ni estrès per a l'animal. Tenim servei de magnetoteràpia, acupuntura, gimnàs, massatges terapèutics, electroestimulació i piscina terapèutica. L'èxit dels nostres tractaments es basa en la realització de protocols terapèutics adaptats a les necessitats físiques, emocionals i nutricionals de cada pacient. En un dia com avui, el Dia Mundial del Gos, Reivet vol estar a prop de cada família i acompanyar-vos en els tractaments d'una manera més propera i natural.

Centre veterinari de referència en Rehabilitació i Acupuntura Animal

Els consells de Veterhouse Clínica Veterinària

Des de Veterhouse Clínica Veterinària ara que estem al pic de l'estiu, destaquen els problemes més importants respecte a la calor que poden tenir els nostres gossos, com per exemple els temuts cops de calor. Hem de tenir en compte que no els podem deixar tancats dins del cotxe -ni amb dos dits amb les finestres obertes- ja que la temperatura del cotxe puja a 55 graus en només 15 minuts. Tampoc podem deixar-los tancats a la terrassa, on toca el sol tot el dia, o en habitacions tancades ben assolellades. També cal tenir present la leishmània, malaltia que és crònica, per a tota la vida, i que l'única manera de prevenir-la és fent la millor profilaxi possible: vacunar cada primavera, collars repel·lents, pipetes i xampús. Les puces i paparres es poden prevenir igualment amb collars, pipetes i xampús, mentre que els cucs gastrointestinals que provoquen les larves ens obligaran a desparasitar-los mínimament cada tres mesos. Seguint aquests consells podrem mantenir aquests problemes a ratlla.