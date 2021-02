Aquestes són les perilloses malalties que pot contagiar-te la teva mascota

En una llar, humans i mascotes comparteixen un mateix espai. I per tant, la mateixa salut. Això fa que vacunar les mascotes sigui fonamental, independentment de l'espècie o edat de l'animal. Segons un estudi publicat per l'empresa MSD Animal Health, les vacunes eliminen el contagi de malalties com la ràbia o la leptospirosi, dues patologies potencialment mortals per als humans.

Ràbia, un virus 'reemergent'

La ràbia és una de les zoonosis (malalties que es transmeten d'animals a humans) més antigues i importants a causa de la seva letalitat. Segons alguns estudis causa una mort cada nou minuts a tot el món. Si bé, Espanya ha estat lliure de ràbia terrestre des de l'any 1978, a excepció d'alguns casos importats del Marroc el 2013, 2019 i 2020, segons estudis recents. La ràbia és considerada com una malaltia reemergent a nivell mundial a causa de l'aparició de noves variants del virus que estan augmentant el número de reservoris.

Leptospirosis

Per part seva, la leptospirosi és una zoonosi emergent en les persones i en els gossos produïda per un bacteri que pot ser present en l'orina d'uns certs animals com rosegadors, gossos, vaques, porcs, cavalls i animals silvestres. La seva transmissió es produeix pel contacte directe amb l'orina de l'animal infectat o amb aigua o ambients contaminats amb aquesta secreció. Cal no oblidar que la leptospirosi canina presenta prop d'un 50% de mortalitat en gossos.

Una correcta pauta de vacunació és essencial per mantenir a la mascota i a la resta de la família a resguard d'aquestes malalties, per la qual cosa és molt important dur a terme les revacunacions anuals de les mascotes que ajudaran a mantenir un nivell d'immunització adequat enfront d'aquestes malalties. La vacunació és una responsabilitat de la família i implica un compromís social. Vacunant a les mascotes es protegeix a tota la societat.

Vacunes essencials i no essencials

Enfront de malalties que poden afectar les mascotes, podem diferenciar dos grups de vacunes: les vacunes essencials que, independentment de les circumstàncies o ubicació geogràfica, han de rebre tots els gossos i gats i que protegeixen enfront de malalties greus, potencialment mortals; i les vacunes no essencials que dependran de la ubicació geogràfica, medi ambient local o l'estil de vida de l'animal.

Les vacunes que es consideren essencials en gossos són aquelles que protegeixen enfront del borm caní, adenovirus caní i parvovirus caní. És important considerar a més la vacunació enfront de la traqueobronquitis infecciosa canina o tos de les gosseres, ja que és una malaltia molt contagiosa que els gossos poden contreure per contacte estret amb uns altres, jugant, per exemple, al parc. Les vacunes essencials per als gats serien aquelles que els protegeixen enfront de parvovirus felí, calicivirus felí i herpesvirus felí-1. A més, s'hauria de considerar la vacunació enfront de la leucèmia felina, malaltia molt greu i especialment contagiosa per als gats sobretot els que tenen accés a l'exterior.