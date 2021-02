Girona identificarà amb un xip els gats dels carrers

Controlar les colònies de gats que viuen als carrers de la cituat és fonamental per mantenir l'equilibri entre la seva presència i els conflictes veïnals que sovint apareixen. La sobrepoblació representa un problema en algunes ciutats i per aquest motiu es porten a terme accions per minimitzar els efectes. Girona i Blanes són dues ciutats que han fet passos importants per controlar aquests colònies de felins i, a la vegada, assegurar el seu benestar.

Per exemple, l'Ajuntament de Girona ha anunciat que identificarà amb un microxip els gats que viuen a les colònies que hi ha localitzades en diferents punts. Un d'ells és sota la plataforma de la plaça Catalunya, en ple centre de la ciutat. Per poder portar a terme aquesta planificació i posar el xip, l'Ajuntament acaba de firmar un conveni amb el Col·legi de Veterinaris pel control eficient dels felins mitjançant la metodologia Captura-Esterilització-Registre-Retorn (CERR). Un total de 10 responsables de barri garantiran el benestar d'aquests animals. D'aquesta manera es pretén fer un control de la població de gats que viuen als carrers.

L'Ajuntament de Girona fa un pas pioner ja que per primer cop es podran identificar els gats de carrer amb un microxip i el registre de gats de carrer a les bases de dades existents a Catalunya: l'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia (AIAC) del Col·legi de Veterinaris i el Registre general d'animals de companyia (ANICOM) de la Generalitat de Catalunya. Això pot facilitar de manera important i determinant el seu control i si tenen algun problema de salut sempre se'ls podrà identificar de manera segura. El Col·legi de Veterinaris s'ha mostrat disposat a tirar endavant aquest projecte i fins i tot el seu compromís s'ha traduït en el fet que ha ofert els xips a un preu més reduït. Un equip de 10 persones integrats per responsables de barri, voluntaris de la Federació Xarxa Gatera, una entitat sense ànim de lucre, seran els encarregats de controlar les colònies de gats que se sap que hi ha en diferents punts de la ciutat com ara Montjuïc, Sant Daniel, Font de la Pólvora, Santa Eugènia i a la zona del polígon industrial del Mas Xirgu. Aquestes persones, així com tots els voluntaris que s'adhereixin a l'Associació Gats de Girona (prop de 90), rebran la cobertura d'una assegurança que els empari en el desenvolupament de les seves tasques, segons ha anunciat l'Ajuntament.

Les feines d'aquest equip de persones seran molt concretes. Per exemple, hauran d'encarregar-se de l'alimentació dels gats i recollir-los per portar-los al veterinari per poder-los tractar i després posar el xip. Responsables de barri coordinaran la cura, l'alimentació i la captura de gats de carrer per traslladar-los als centres veterinaris col·laboradors del projecte perquè siguin revisats, desparasitats, esterilitzats i identificats. També s'encarregaran del retorn dels animals a la colònia, a una casa d'acollida o en adopció. Tots els responsables i la resta de membres que formen part del conveni rebran formació contínua sobre la gestió dels gats, segons ha explicat l'Ajuntament.

D'altra banda, també ha informat que ha contractat l'elaboració d'un estudi faunístic dels gats de carrer per tenir una fotografia més acurada de la situació actual i tenir una radiografia exacta dels animals que viuen al carrer. Principalment, es comptaran quants gats de carrer hi ha a la ciutat i quina és la distribució de les colònies, per tal de fer una diagnosi del seu impacte ambiental i fer propostes de gestió.

D'altra banda, els membres signants del conveni han elaborat el protocol d'higiene i profilaxi que els centres veterinaris seguiran en les seves actuacions, segons consta en la nota que va fer pública l'Ajuntament explicant aquesta actuació. En aquest sentit s'afirma que «s'espera la implicació del màxim nombre possible de centres de la ciutat i rodalia per poder intervenir en més gats. Tots els veterinaris ompliran una fitxa clínica per a cada felí incloent el resultat del reconeixement extern, de l'esterilització, de la desparasitació, de la vacunació, dels testos i de les proves analítiques, entre d'altres».

Les tres parts van firmar el conveni el 13 de gener del 2021 i ara s'ha començat a implementar. L'acord és per quatre anys amb opció de pròrroga d'any en any, fins a un màxim de 4 anys més, segons es va concretar. Igualment, cal destacar que l'Ajuntament aportarà un total de 30.000 euros aquest primer any per l'inici i funcionament del projecte. El passat 3 de febrer es va dur a terme la primera comissió de seguiment del conveni. Durant la reunió es va acordar el pla de treball 2021-2025 i el pla anual d'actuacions per aquest 2021. Totes les dades que s'obtinguin de les actuacions anuals seran registrades i permetran obtenir estadístiques i conclusions sobre la incidència de patologies clíniques, zoonosi, dispersió dels animals i també atropellaments. Aquesta informació serà molt útil, tant en l'àmbit de la gestió de les poblacions, com des del punt de vista sanitari.